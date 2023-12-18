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«Т1 интеграция» будет внедрять решения «Группы Астра» в качестве партнера «Астра консалтинг»

«Т1 интеграция» (холдинг «Т1»), участник рынка системной интеграции в России, обладая статусом по продуктам «Группы Астра» – «Системный интегратор», получила дополнительную квалификацию в качестве авторизованного APS-партнера (Astra Professional Services) «Астра консалтинг». Это позволяет внедрять сложные решения и продукты, недавно вышедшие на рынок, наращивать экспертизу на внедрениях «Группы Астра». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Штат «Т1 интеграци» располагает командой сертифицированных технических специалистов, в том числе архитекторов, которые могут реализовывать самые сложные проекты по внедрению решений «Группы Астра», а также оказывать дополнительные услуги «Астра консалтинг» профильным компаниям. Новый статус подтверждает высокую квалификацию команды интегратора и предоставляет ряд преимуществ как APS-партнеру.

Такая сертификация обеспечивает «Т1 интеграции» доступ к базе знаний «Астра консалтинг» и инструментарию Astra Automation, необходимому для развертывания серверной ИТ-инфраструктуры на базе продуктов «Группы Астра» и ее партнеров. Также «Т1 интеграция» может применять в своей работе модели профессиональных сервисов «Астра консалтинг», проводить обучение с официальной сертификацией и профильные вебинары для клиентов и сотрудников. Со своей стороны «Астра консалтинг» предоставит интегратору комплексное содействие как провайдеру своих услуг, а также специальные коммерческие условия и маркетинговую поддержку.

«Астра консалтинг» помогает российским компаниям переходить на отечественное ПО, а также модернизировать свою ИТ-инфраструктуру. Мы рады видеть «Т1 интеграцию», одного из лидеров рынка системной интеграции в России, в качестве авторизированного партнера «Группы Астра». Этот статус предоставляет исключительные преимущества, в том числе выделенный канал техподдержки для оперативной помощи в решении самых сложных задач. Мы настроены на усиление партнерства для помощи российским компаниям в их переходе на отечественные продукты», - сказал Тимурбулат Султангалиев, генеральный директор «Астра консалтинг».

«Получение статуса официального APS-партнера знаменует новый этап сотрудничества между «Т1» и «Группой Астра». Постоянное развитие и углубление нашего партнерства говорит о взаимных бизнес-интересах и далеко идущих совместных планах. Сегодня экспертиза команды «Т1 интеграция» в работе с продуктами «Группы Астра» достигла того уровня, когда мы можем самостоятельно внедрять решения вендора, выстраивая бизнес-процессы заказчиков. Мы верим, что это заметно ускорит достижение многих актуальных для индустрии и экономики целей, в частности в направлении импортозамещения», — отметила Людмила Игнатова, коммерческий директор кластера «Т1».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари сиайэс».В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформа для управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

«Т1» – многопрофильный холдинг, участник российского ИТ-рынка, является партнером ключевых производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 г. В штате — 20 тыс. сотрудников. В 2022 г. оборот холдинга составил свыше 166,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-3 крупнейших российских ИТ-компаний.

«Т1» предоставляет ИТ-услуги для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят кластеры: «Т1» (компании «Т1 интеграция», «Т1 Cloud», «Сервионика»), «Мультикарта», «Т1.аэро», «Иннотех» и «Дататех», а также вендор НОТА и «Т1 цифровая академия». Среди заказчиков «Т1» – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.

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