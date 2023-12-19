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БПС Процессинг подводит итоги 2023 года: цифры и статистика компании

Уходящий 2023 год закрепил определенные тренды в российском сегменте финансовых услуг, такие как переход на отечественных поставщиков ПО и отказ от западных решений в пользу аналогов. БПС Процессинг — один из крупнейших российских процессинговых центров, приводит собственную статистику за уходящий год, которая отражает события на платежном рынке.

  1. За 2023 год было совершено более полумиллиарда авторизаций, из которых почти 20% приходится на операции по СБП. Рост трафика по СБП операциям (c2b и с2с) составил 40% относительно 2022 года;
  2. Количество поддерживаемых мерчантов оценивается в 30000 — это точки малого и среднего бизнеса;
  3. Эмиссия карт- одно из ключевых направлений процессингового центра. В 2023 было выпущено почти 500 тысяч карт, из которых 60% виртуальные, а 22% приходится на предоплаченные карты;
  4. Число обрабатываемых трансакций в секунду — до 120 TPS в пике;
  5. Подключенных терминалов 38000, что на 25% больше, чем в прошлом году.

В предстоящем 2024 году компания планирует продолжить стратегию по импортозамещению, сегодня это наиболее актуальный вопрос, направленный на устойчивость и эффективности российского платежного рынка, бесперебойной работы банков, а также сокращению зависимости от иностранных поставщиков в сфере процессинга платежей. Еще одним трендом на следующий год является увеличение доли операций по СБП, так, НСПК планирует к концу 2024 года увеличить долю Системы быстрых платежей в общем объеме расчетов за товары и услуги с 6,4% до 25%. В рамках данной стратегии, БПС Процессинг продолжит развитие и поддержку функционала по различным сценариям оплаты (C2B, C2G, B2B).

О компании

БПС Процессинг был создан на базе программного обеспечения СмартВиста в 2012 году для процессинга платежей по модели SAAS.

Программные решения БПС Процессинг входят в реестр отечественного ПО, все сервисы и продукты легко масштабируются под конкретный кейс. Компания обладает отказоустойчивой инфраструктурой, позволяющей в кратчайшие сроки развернуть процессинговую систему. БПС Процессинг входит в реестр Операторов услуг информационного обмена от ЦБ РФ.

erid:2SDnjdt177WРекламодатель: ООО «БПЦ Процессинг»ИНН/ОГРН: 7701387790/1147746156898Сайт: https://processing.ae/

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