БПС Процессинг подводит итоги 2023 года: цифры и статистика компании

Уходящий 2023 год закрепил определенные тренды в российском сегменте финансовых услуг, такие как переход на отечественных поставщиков ПО и отказ от западных решений в пользу аналогов. БПС Процессинг — один из крупнейших российских процессинговых центров, приводит собственную статистику за уходящий год, которая отражает события на платежном рынке.

За 2023 год было совершено более полумиллиарда авторизаций, из которых почти 20% приходится на операции по СБП. Рост трафика по СБП операциям (c2b и с2с) составил 40% относительно 2022 года; Количество поддерживаемых мерчантов оценивается в 30000 — это точки малого и среднего бизнеса; Эмиссия карт- одно из ключевых направлений процессингового центра. В 2023 было выпущено почти 500 тысяч карт, из которых 60% виртуальные, а 22% приходится на предоплаченные карты; Число обрабатываемых трансакций в секунду — до 120 TPS в пике; Подключенных терминалов 38000, что на 25% больше, чем в прошлом году.

В предстоящем 2024 году компания планирует продолжить стратегию по импортозамещению, сегодня это наиболее актуальный вопрос, направленный на устойчивость и эффективности российского платежного рынка, бесперебойной работы банков, а также сокращению зависимости от иностранных поставщиков в сфере процессинга платежей. Еще одним трендом на следующий год является увеличение доли операций по СБП, так, НСПК планирует к концу 2024 года увеличить долю Системы быстрых платежей в общем объеме расчетов за товары и услуги с 6,4% до 25%. В рамках данной стратегии, БПС Процессинг продолжит развитие и поддержку функционала по различным сценариям оплаты (C2B, C2G, B2B).

О компании

БПС Процессинг был создан на базе программного обеспечения СмартВиста в 2012 году для процессинга платежей по модели SAAS.

Программные решения БПС Процессинг входят в реестр отечественного ПО, все сервисы и продукты легко масштабируются под конкретный кейс. Компания обладает отказоустойчивой инфраструктурой, позволяющей в кратчайшие сроки развернуть процессинговую систему. БПС Процессинг входит в реестр Операторов услуг информационного обмена от ЦБ РФ.