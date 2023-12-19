iSpring обновила программу сертификации для специалистов по онлайн-обучению

Компания iSpring запустила обновленную программу сертификацию по инструментам iSpring. Она поможет специалистам по онлайн-обучению подтвердить статус уверенного пользователя продуктов компании или изучить их возможности, попасть в каталог сертифицированных экспертов на сайте «Академии iSpring», стать заметнее на рынке и получать перспективные заказы на разработку онлайн-курсов. В основе сертификации предварительная подготовка, практические задания и итоговое тестирование. Сертификат действует два года на территории России и стран СНГ. Об этом CNews сообщили представители iSpring.

В программу добавлено входное тестирование, которое поможет оценить уровень знаний перед прохождением сертификации, понять, есть ли пробелы в знаниях и какие темы нужно подтянуть.

Также полностью обновлены теоретические материалы. В разделе обучения доступны актуальные курсы по продуктам iSpring Suite и iSpring Learn. Они помогают как закрепить уже известную информацию, так и нарастить опыт, если его не хватает.

К обязательным заданиям для получения сертификата кроме итогового тестирования добавлена запись скринкаста. Специалисту необходимо собрать часть онлайн-курса или создать учебный портал. Задания проверяют эксперты «Академии iSpring» и специалисты техподдержки iSpring.

В программе доступно два уровня – Start и Pro. На первом специалисты могут проверить свои знания по одному или двум продуктам сразу. Статус iSpring Suite Certified Professional смогут получить пользователи платформы, успешно завершившие программу обучения и владеющие конструктором iSpring Suite.

iSpring Learn Certified Professional будет присваиваться менеджерам по обучению и администраторам LMS, которые смогут подтвердить умение работать с платформой дистанционного обучения iSpring Learn.

Продвинутый уровень предполагает сертификацию по профессиям и подойдет для тех, кто хочет стать профессионалом в онлайн-обучении или подтвердить экспертизу. Статус iSpring Certified Elearning Developer предназначен для профессиональных разработчиков курсов на iSpring Suite, готовых создавать проекты любого уровня сложности и под любые задачи обучения. Его смогут получить специалисты, прошедшие обучение «Разработчик курсов» и завершившие программу сертификации по iSpring Suite.

Статус iSpring Certified Elearning Manager поможет повысить квалификацию и освоить навыки руководителя отдела обучения. Он подтверждает, что эксперт умеет создавать модель обучения, максимально полезную для бизнеса. Чтобы его получить, необходимо пройти курс «Руководитель отдела обучения» и завершить программу сертификации по iSpring Learn.

Эксперты, успешно завершившие программу сертификации, получают возможность попасть в каталог iSpring Professional на сайте «Академии iSpring». В нем размещены краткие портфолио специалистов, рейтинговые баллы и примеры их работ. Каталог помогает заказчикам найти разработчика онлайн-курсов и программ обучения под задачи компании, а исполнителям – выделяться среди конкурентов.

«Мы постоянно развиваем продукты, задавая стандарт качества в индустрии eLearning. Обновленная программа сертификации поможет нашим клиентам найти надежных специалистов по созданию курсов и запуску обучения, а экспертам – стать частью масштабных проектов и повысить свою стоимость на рынке онлайн-обучения. Они смогут заявить о себе в профессии и получать перспективные заказы напрямую от компаний», – сказала Татьяна Галкина, директор «Академии iSpring».

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iSpring – разработчик программных продуктов для корпоративного обучения. Штаб-квартира компании находится в г. Йошкар-Ола, Россия. Уже более 20 лет iSpring помогает 59 тыс. клиентов из 172 стран решать задачи по онлайн-обучению.