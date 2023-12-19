«Мой офис» подписал соглашение с Ненецким автономным округом по продвижению российского офисного ПО

«Мой офис», российский производитель офисного ПО для совместной работы с документами и коммуникаций, и администрация Ненецкого автономного округа подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение направлено на популяризацию российского программного обеспечения и призвано оказать содействие в реализации проходящих в регионе проектов цифровой трансформации, национальных проектов и иных государственных инициатив по переходу на отечественное ПО.

В частности, в рамках реализации соглашения «Мой офис» передал администрации Ненецкого автономного округа лицензии программного обеспечения «Мой офис Образование» для оснащения общеобразовательных школ и дошкольных учреждений региона.

Стороны также договорились работать над вопросами увеличения доли российского ПО в государственных учреждениях НАО, обмениваться опытом и знаниями, а также совместно проводить различные конференции, презентации, выставки и прочие научно-практические и публичные мероприятия, связанные с разработкой и использованием российского ПО.

«Ненецкий автономный округ играет значительную роль в обеспечении Российской Федерации добываемыми запасами углеводородов. Поэтому как для государственных организаций, так и для предприятий, работающих на территории НАО, важна стабильность и непрерывность бизнес-процессов, которая обеспечивается, в том числе, за счет применения безопасного программного обеспечения. Установление долгосрочных отношений с «Мой офис», ведущим российским разработчиком офисного ПО, позволит ускорить развитие проектов цифровизации в регионе», — сказал Юрий Бездудный, губернатор Ненецкого автономного округа.

«В сложившихся условиях многие российские государственные структуры и коммерческие организации столкнулись с необходимостью экстренно переводить свои информационные системы на отечественное программное обеспечение. Подписанное соглашение с Ненецким автономным округом поможет региону перенять нашу экспертизу в реализации подобных проектов и позволит пройти этот путь быстро и максимально комфортно. Наши инвестиции в систему образования НАО не только способствуют сокращению бюджетных расходов региона, но и позволяют прямо сейчас начать подготовку учащихся востребованным навыкам работы с отечественным ПО», — отметил Павел Калякин, генеральный директор «Мой офис».