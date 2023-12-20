«Диасофт» объявляет консолидированные результаты по МСФО за шесть месяцев 2023 финансового года

Компания «Диасофт», разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики, объявляет консолидированные финансовые результаты по МСФО за шесть месяцев 2023 финансового года (закончившихся 30 сентября 2023 г.). Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Основные финансовые показатели за шесть месяцев 2023 финансового года

Законтрактованная выручка составила 16,8 млрд руб. по состоянию на 30 сентября 2023 г., продемонстрировав рост на 118% по отношению к аналогичной дате 2022 г., что обусловлено высоким ростом потребностей клиентов в продуктах и услугах компании «Диасофт».

Выручка достигла 3,4 млрд руб., увеличившись на 23,5% по отношению к аналогичному периоду 2022 г. За последние 12 месяцев выручка составила 7,9 млрд руб.

EBITDA увеличилась на 51% за шесть месяцев 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022 г. и составила 1,2 млрд руб. EBITDA за последние 12 месяцев составила 3,5 млрд руб.

Отношение чистого долга компании к показателю EBITDA имеет отрицательное значение, так как компания имеет положительную чистую денежную позицию.

Александр Глазков, управляющий директор компании «Диасофт»: «Мы выделяем три ключевых драйвера роста бизнеса компании. Во-первых, это потребность клиентов в решении задач импортозамещения. Во-вторых, ускорение процессов цифровой трансформации для обеспечения способности организаций в разных отраслях экономики к быстрым изменениям. В-третьих, переход на новые стандарты ИТ-индустрии. Цифровая трансформация предъявляет новые требования к программным продуктам – в части организации их производства, применяемых архитектурных подходов, используемых технологий, информационной безопасности. Многолетний опыт и экспертиза, накопленные в «Диасофт», позволяют компании своевременно реагировать на потребности клиентов и предлагать актуальные ИТ-решения в современном импортонезависимом технологическом стеке. Мы – эффективная компания, и текущие показатели имеют под собой прочную историческую базу. Это закономерный результат последовательно реализуемой стратегии, направленной на повышение операционной эффективности, развитие продуктового ряда и совершенствование команды».

Решения компании использует большинство из топ-100 российских банков. Бизнес компании на протяжении многих лет характеризуется стабильным ростом и устойчивостью к внешним вызовам благодаря ключевой характеристике бизнес-модели компании – возобновляемым платежам клиентов за услуги развития и сопровождения.

Успешное решение стратегических задач создало в компании основу для достижения представленных финансовых результатов: ускорено производство программных продуктов – 2000 сборок в день, среднее время доставки изменений клиентам – пять недель; в реестр российского программного обеспечения включено около 200 программных продуктов компании; выпущена импортонезависимая СУБД, которая по показателям производительности для продуктов собственной разработки «Диасофт» не уступает СУБД Oracle и Microsoft: разработана цифровая платформа для централизованного вывода на рынок продуктов и услуг организации и обеспечения работы сотрудников и клиентов в едином цифровом пространстве; выпущена платформа «Фабрика данных» для извлечения максимальной пользы из накопленных данных и повышения управляемости в организации.

Значимые события за шесть месяцев 2023 финансового года

Автоматизированная банковская система «Диасофт» сертифицирована ФСТЭК. «Диасофт» автоматизирует управление ресурсами предприятия.

«Диасофт» представил единый интеграционный подход для внедрения решения «Цифровой рубль Банка России» в ИТ-ландшафт банков. «Диасофт» представил новые стандарты ИТ-индустрии на ИТ-форуме «Руссофт».

«Диасофт» в 12 раз подряд включен в престижный список ста крупнейших мировых поставщиков финансовых технологий IDC FinTechRankings Top 100 международной аналитической компании IDC Financial Insights.

«Диасофт» вошел в состав участников «Ассоциации Финтех». На площадке Ассоциации компания примет участие в создании и развитии отечественных решений для автоматизации финансового сектора.

«Диасофт» автоматизирует все виды операций с цифровыми финансовыми активами.

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«Диасофт» – разработчик программного обеспечения для финансового сектора, разработчик и поставщик ИТ-решений для различных отраслей экономики. Компания присутствует на рынке более 30 лет. Общее количество продуктов – более 230. Это корпоративное программное обеспечение для финансовых институтов (поддержка операционной деятельности, работы на финансовых рынках, автоматизация учета и отчетности, системная интеграция, цифровые решения); корпоративное программное обеспечение для всех индустрий экономики (решения для управления ресурсами предприятия); средства производства программных продуктов (производственные и технологические платформы) и системное программное обеспечение (СУБД). Клиентами компании являются более 200 организаций из различных отраслей экономики. В компании работает свыше 1800 ИТ-специалистов. Основной рынок присутствия – Россия. Территориально распределенная структура – головной офис в Москве, филиалы в Ярославле, Чебоксарах, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Перми, Воронеже, Самаре.