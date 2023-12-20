ПАО «Софтлайн» публикует прогноз на 2024 г. и ожидает ускорение роста по всем основным финансовым показателям

ПАО «Софтлайн» объявляет прогноз менеджмента по финансовым показателям группы на 2024 г. В рамках утвержденного бюджета компании на 2024 г. ожидается увеличение оборота группы до не менее 110 млрд руб. Валовая прибыль, согласно прогнозу менеджмента, также вырастет как минимум до 30 млрд руб. Кроме того, скорректированный показатель EBITDA, по прогнозу менеджмента, в 2024 г. увеличится до не менее 6 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Согласно прогнозным финансовым результатам, заложенным в бюджет группы на 2024 г., компания подтверждает возможность выплаты дивидендов по итогам 2024 г. исходя из дивидендной политики, утвержденной ранее. В частности, при разработке рекомендаций относительно величины дивидендных выплат Совет директоров в 2024 г. будет стремиться к выполнению следующих условий: по итогам 2024 г. на выплату дивидендов должно быть направлено не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. При этом сумма выплаченных дивидендов составит не менее одного млрд руб.

Соотношение скорректированного чистого долга к скорректированной EBITDA группы на конец 2024 г. по-прежнему ожидается на уровне не более двух, что является комфортным уровнем долговой нагрузки для компании, значение которого группа нацелена не превышать и в дальнейшем.

Артем Тараканов, финансовый директор ПАО «Софтлайн» (CFO): «В бюджет группы на 2024 г. мы заложили амбициозные, но вполне достижимые прогнозные финансовые результаты, например — практически удвоенную год-к-году EBITDA. Благодаря нашей эффективной и гибкой бизнес-модели, адаптированной под текущие рыночные условия, а также четко сформированной стратегии, ПАО «Софтлайн» в 2024 г. выйдет на рекордный рост, опережающий темпы роста рынка, по всем основным финансовым показателям».

Александра Мельникова, директор по связям с инвесторами ПАО «Софтлайн»: «Мы продолжаем планомерно, но динамично двигаться к достижению наших стратегических ориентиров, среди которых — повышение прибыльности и эффективности бизнеса, а также рост его стоимости, что формирует фундаментальную привлекательность компании для наших акционеров».

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ПАО «Софтлайн» — компания имеет более чем 30-летний опыт на ИТ-рынке, региональное присутствие в более чем 25 представительствах по всей России, в штате свыше 8,2 тыс. сотрудников, в том числе около 4,5 тыс. инженеров и разработчиков. В 2022 г. ее оборот превысил 70 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5 тыс. лучших в своем классе ИТ-производителей. Компания обладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями, построенными на основе лучших международных практик, а также наиболее полным на рынке портфелем ИТ-продуктов и услуг, включая собственные решения. Группа нацелена на реализацию программы технологического суверенитета России, производство собственного аппаратного и программного обеспечения, развитие облачных сервисов, а также различных ИТ услуг, включая услуги по кибербезопасности, заказной разработке и лизинговые услуги.