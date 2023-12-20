VK объявила о покупке Yclients

VK объявила о приобретении 100% долей в группе компаний Yclients, российской платформе онлайн-записи и автоматизации бизнеса в сфере услуг. Покупка Yclients продолжает реализацию стратегии VK в сегменте среднего и малого бизнеса. Сделка укрепит позиции VK в B2B.

Бесшовная интеграция сервисов Yclients в платформы VK позволит компаниям среднего и малого бизнеса повысить конверсии и предоставит новые инструменты для развития бизнеса. Компании смогут интегрировать лучший на рынке сервис онлайн-записи в свои сообщества в социальных сетях VK, подключить сервис чекаута, систему обратной связи и другие востребованные для бизнеса функции.

Пользователи социальных платформ VK смогут со страницы сообщества или из мессенджера записаться на услуги к специалистам, например, в салон красоты или в фитнес-клуб, поделиться обратной связью, безопасно и быстро провести оплату.