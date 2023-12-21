IBS и BFG Group объявили о партнерстве

Российская ИТ-компания IBS и BFG Group, отечественный разработчик платформы для управления производством, заключили соглашение о партнерстве для реализации совместных проектов по цифровизации бизнеса.

IBS и BFG Group предложат российским компаниям импортонезависимый продукт для сквозного управления промышленным предприятием, который позволит значительно оптимизировать производство на разных горизонтах планирования, повысить производительность труда и существенно сократить сроки выполнения заказов.

Компания BFG Group разработала интеллектуальную платформу BFG IS для управления производством на основе прогнозного моделирования. Платформа объединяет средства для решения задач сквозного управления промышленным предприятием и реализует функциональность систем класса APS, MES и MRP.

«Важность систем класса APS резко возрастает в условиях сильно меняющихся цепочек поставок, изменения спроса на продукцию, необходимости переориентации отдельных производств на выпуск новой продукции. За истекший год все ведущие зарубежные вендоры APS-систем заявили о приостановке работы в России. Тренд на импортозамещение стал актуален, как никогда ранее. Компания IBS совместно с партнерами предлагает инструменты для выбора отечественных APS-систем, отвечающих технологическим требованиям бизнеса, исследует их функциональность и масштабируемость. В рамках партнерства мы помогаем закрыть все уровни планирования производства», — сказала Юлия Крестина, руководитель группы производственного планирования IBS.

«Группа компаний IBS — эксперт по внедрению и поддержке ERP-систем для промышленности. Сотрудничество с IBS является для нас важным аспектом на пути к цифровизации промышленных предприятий в условиях обеспечения технологической независимости. Вместе мы сможем повысить управляемость и производительность бизнеса за счет эффективных отечественных решений для планирования, моделирования и прогнозирования», — сказал Иван Колмыков, коммерческий директор BFG Group.

Компании IBS и BFG Group сотрудничают в рамках программы «Федерация», разработанной ассоциацией АПКИТ и группой компаний IBS при активном участии основных российских производителей ERP-систем, интеграторов и ключевых заказчиков из разных отраслей.

Программа «Федерация» предлагает единый подход к методологии реализации программ импортозамещения, а также разработке подходов и методик выбора компонентов класса ERP/CRM для целевой архитектуры cистемы. В рамках программы созданы пять ключевых направлений. Одно из них — «Лаборатория ERP+» — стенд, который объединяет интегрированные компоненты для проверки сквозных цепочек бизнес-процессов на композитной архитектуре, состоящей из решений различных вендоров, в том числе интеллектуальной платформы BFG.