Почти половина россиян готовы доверить ИИ решение своих проблем

Почти 47 % жителей страны с оптимизмом наблюдают за совершенствованием технологий искусственного интеллекта. Из них более 23 % полагают, что нейросети могут подстегнуть развитие экономики, 9 % надеются на решение проблемы кадрового дефицита, а 14 % ожидают, что нейросети избавят их от рутинной работы. Результаты опроса компании Art Engineering, отечественного производителя решений для телекоммуникационной инфраструктуры, свидетельствуют о том, что в спорах о необходимости ограничить применение ИИ умные машины явно берут верх. Об этом CNews сообщили представители Art Engineering.

32% респондентов нейтрально относятся к развитию технологий ИИ в России, а значит готовы без проблем принимать новшества, связанные с его проникновением в жизнь. Лишь около 22% опрошенных опасаются, что «Скайнет» может разрушить их будущее.

«На самом деле, мы давно живем в мире машин, просто не все это заметили. У технологий ИИ очень широкая сфера применения, уже сейчас они распространены практически повсеместно. Например, в строительстве, где нейросети позволяют использовать методы предиктивной аналитики — анализа и обработки данных с помощью статистических алгоритмов и машинного обучения для прогнозирования будущих событий или результатов. Подобные решения применяются в системах интеллектуального моделирования зданий (BIM), в частности, они дают возможность оптимизировать рабочие процессы и управлять рисками на стройке и в процессе эксплуатации объектов. Учитывая, что государство поддерживает курс на цифровизацию строительной отрасли и требует обязательного использования BIM-технологий при исполнении госзаказа, внедрение ИИ становится необходимым условием дальнейшего развития стройиндустрии. И подобные примеры сегодня можно найти практически в любой отрасли экономики», — сказал Артем Стенюшкин, коммерческий директор Art Engineering.

На локальном уровне нейросети становятся одним из главных факторов повышения производительности труда, способствуют оптимизации рабочего времени и более рациональному использованию навыков персонала. Таким образом, они действительно сокращают потребность в кадрах и берут на себя рутинные задачи.

Однако из этого не следует, что машины оставят людей без работы: такого развития событий опасаются 8% опрошенных. Еще около 14% говорят, что «боятся роботизации». Как отмечает Артем Стенюшкин, растущей индустрии ИИ необходима мощная инфраструктура, которая требует создания новых рабочих мест и способствует появлению новых специальностей. Что же касается роботизации, то это совершенно другая отрасль. На производствах роботы используются уже десятки лет, именно роботизация производств во многом способствовала успеху третьей промышленной революции и формированию экономически стабильного постиндустриального общества.

Несмотря на то, что технологии ИИ стали широко проникать в различные сферы профессиональной деятельности, общественной жизни, досуга и творчества сравнительно недавно, на сегодняшний день уже более трети опрошенных россиян знакомы с их инструментарием: около 27% применяли его хотя бы несколько раз, а 11% регулярно делают это по работе, отдавая взаимодействию с ИИ не менее трети, а то и половины рабочего времени.

«В реальности возможности ИИ использует куда большее число людей, просто не всем это очевидно. Сейчас вы подключаете его к решению своих задач каждый раз, когда вводите запрос в строку поиска. Автозаполнение и исправление запросов, семантический поиск, персонализированные рекомендации, распознавание речи и голосовой поиск, геолокация — это лишь часть функций поисковых систем, в реализации которых задействованы нейросети. Сюда же можно добавить чат-ботов и голосовых помощников, которые распространены сегодня повсеместно. И это только вершина пирамиды», — сказал Артем Стенюшкин.

На вопрос о потенциале и перспективах развития ИИ в России около 80% респондентов отвечают положительно: почти половины опрошенных считает, что мы идем в ногу со всем миром и более 30% уверены, что Россия способна опередить в этой области большинство развитых стран.

«Развитие технологий искусственного интеллекта — одна из главных задач, которые предстоит решить для достижения технологического суверенитета страны. Этому вопросу правительство уделяет приоритетное внимание, в частности, в рамках реализации федерального проекта "Искусственный интеллект". Только в 2023 г. он позволил привлечь 2,5 млрд руб. частного финансирования от ведущих российских компаний и запустить программы обучения для подготовки специалистов в области ИИ более чем в ста российских вузах», — сказал Артем Стенюшкин.

Кстати, почти половина опрошенных уверены, что именно целевая подготовка кадров в вузах является основным движущим фактором развития ИИ в России. Примерно 40% полагают, что не получится обойтись без создания собственной микроэлектронной промышленности и отечественного ПО. 30% респондентов также считают важным внедрять искусственный интеллект во все сферы экономики, 27% говорят о создании российских сверхмощных графических процессоров и около 22% отмечают необходимость строительства современных дата-центров.

«Работа нейросетей связана с обработкой больших объемов данных и использованием серьезных вычислительных мощностей, поэтому без наращивания потенциала отечественной индустрии ЦОД нам точно не обойтись. Особенно остро стоит задача формирования сетей ЦОД в регионах, поскольку почти 90 % дата-центров сейчас сосредоточены вокруг Москвы и Санкт-Петербурга», — сказал Артем Стенюшкин. По мнению эксперта, решение этой проблемы займет примерно пять лет, после чего можно будет приступить к наращиванию парка ЦОД на перспективу.

Пока разработчики ИИ спорили, стоит ли доверять их детищу, нейросети плотно вошли в нашу жизнь и стали ее неотъемлемой частью. Приведет ли это к концу света? Двести лет назад наши предки боялись, что мир погубят паровые машины, однако сегодня мы улыбаемся, вспоминая об этом. Улыбнемся ли мы через 200 лет, вспоминая про расцвет ИИ — покажет время.

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Art Engineering — российский производитель решений для телекоммуникационной инфраструктуры под ключ. Продуктовая линейка компании включает телекоммуникационное оборудование, системы изоляции коридоров для ЦОД, мобильные и модульные дата-центры, энергетические модули и комплектующие. Миссия Art Engineering — совершенствовать цифровой мир, создавая нестандартные инженерные решения для развития и поддержки телекоммуникационной инфраструктуры. Производственная площадка Art Engineering находится в Рязани, офис и техническая поддержка — в Москве.