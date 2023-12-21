«Роббо» создала виртуальный тренажер для изучения беспилотников

«Роббо», российский производитель образовательной робототехники, усовершенствовала платформу VR-моделирования робототехнических устройств Varwin Robotics на средства гранта Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Теперь продукт позволяет программировать и управлять прототипами беспилотников в виртуальном пространстве. Кроме того, компания скоро выпустит специальный курс по их изучению в VR-среде.

Платформу виртуальной реальности Varwin robotics для симулирования в трехмерном пространстве оборудования компании, в том числе «Роббо платформы» и «Роббо лаборатории», «Роббо» выпустила в 2021 г. Сейчас возможности продукта расширились: пользователи также могут создавать в ней аналог еще одного продукта компании – «Роббо Квадрокоптера».

Платформа позволяет конструировать сцены из трех или двухмерных объектов и обеспечивать им различные свойства, например, гравитацию и инерцию. В качестве таких объектов выступает оборудование «Роббо» и элементы окружения, такие как школьный класс или полигон для беспилотников. Также эти объекты можно программировать с помощью визуального языка Blockly, то есть давать им команды.

Таким образом, на созданной пользователем сцене при воспроизведении кода появляется виртуальный объект, наделенный свойствами его реального прототипа. Симуляция позволяет школьникам тренироваться в виртуальной реальности, а после освоения симулятора более успешно работать с настоящими квадрокоптерами.

«На платформе перед детьми встает задача не только передать свойства конкретного беспилотника, но и, что немаловажно, программировать его. Таким образом дети не просто управляют с клавиатуры виртуальным квадрокоптером – они его программируют на автоматическую работу», – сказал основатель и продюсер «Роббо» Павел Фролов.

Платформа существенно расширяет возможности и доступность дистанционного обучения информационным технологиям и робототехнике для детей.

«Изучение робототехники онлайн в виртуальной реальности избавляет родителей от необходимости приобретать оборудование. Дистанционно заниматься можно из любой точки мира. Благодаря платформе «Роббо» может предлагать рынку не только оборудование для обучения детей робототехнике, но и его виртуальные модели», – сказал Павел Фролов.

В дополнение к платформе компания создает специальный курс по изучению беспилотников в виртуальном пространстве. Его разработка уже близка к завершению.

Курс состоит из шести полноценных уроков и начинается с изучения возможностей интерфейса и особенностей работы в VR-среде. За ним следует практика управления квадрокоптерами в виртуальной реальности с параллельным объяснением физических свойств беспилотников и освоением программирования. Курс подразумевает теоретические и практические занятия с участием педагога и задания для самостоятельного выполнения учениками.