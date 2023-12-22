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iSpring добавила новый инструмент в конструктор курсов iSpring Suite

Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, добавила в конструктор курсов iSpring Suite функцию тестирования в лонгридах. Теперь можно сразу после прочтения сотрудниками обучающих материалов проверять, насколько хорошо они их изучили.

Кроме того, возможность оперативной проверки теста стимулирует более внимательно изучать статьи, так как теперь недостаточно просто пролистать главы, чтобы лонгрид считался пройденным.

Тестирование можно ограничить по времени, настроить прохождение и установить необходимый проходной балл. В отличие от упражнений для самопроверки, тесты могут влиять на оценку лонгрида. Если предусмотрено несколько тестов, то в настройках нужно указать, по какому из них будет выставляться оценка.

В итоговых отчетах кураторы обучения могут посмотреть общее количество и процент верных и неверных ответов по группам вопросов. Отчеты помогут выявить сложные темы, а также сотрудников, которым требуется дополнительное обучение. Благодаря новому инструменту ускоряется оценка знаний, повышается вовлеченность персонала в обучение и его эффективность.

Тесты в лонгридах также доступны в мобильном приложении iSpring Learn.

«С новым инструментом компаниям будет проще проверять знания сотрудников после изучения материала. Задача тестирования – мотивировать пользователей добросовестно и внимательно изучать лонгриды. А специалисты по обучению смогут с помощью тестов анализировать статистику прохождения тем и назначать дополнительные курсы по наиболее сложным направлениям», – сказала Татьяна Галкина, директор «Академии iSpring».

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