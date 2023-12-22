Компания Innostage вошла в топ-10 крупнейших поставщиков средств защиты информации по версии CNews

Компания Innostage заняла восьмое место в ежегодном рейтинге «CNews Analytics: Крупнейшие поставщики решений для защиты информации 2022», поднявшись в нем за год на одну строку. Объем выручки от реализации средств защиты информации в 2022 г. вырос на 29,8% и составил 9,5 млрд руб.

В других рейтингах CNews в области информационной безопасности Innostage также заняла высокие позиции. Компания на первом месте ранкинга крупнейших поставщиков решений в области безопасности приложений. В 2022 г. у Innostage значительно выросло количество проектов по обеспечению многоступенчатой защиты приложений, которая дает минимум два ответа на каждую потенциальную угрозу и включает, в частности, двухфакторную аутентификацию.

Четвертое место компания заняла среди крупнейших российских поставщиков средств сетевой безопасности. Innostage активно развивает эти решения в соответствии с требованиями крупного бизнеса. На базовом и среднем уровне компания уже успешно обеспечивает защиту его сетевой инфраструктуры.

На пятой строчке Innostage оказалась в шорт-листе крупнейших поставщиков решений для защиты инфраструктуры, на шестой — в перечне крупнейших поставщиков ИБ-услуг.

По данным CNews Analytics, совокупная выручка первых десяти компаний из рейтинга поставщиков решений для защиты информации, включая показатели Innostage, за прошлый год превысила 149 млрд руб. Согласно исследованию CNews Analytics, необходимость в ускоренном импортозамещении и усилении защиты от атак на ИТ-инфраструктуру привела в 2022 г. к резкому росту инвестиций бизнеса и госсектора в системы безопасности.

«Рейтинг CNews — это своеобразное подведение итогов, однако в конце года хочется также смотреть в будущее. Сегодня происходят масштабные изменения, которые существенно повлияют на отрасль ИБ: появляются новые подходы, разрабатываются законодательные акты, формируются образовательные и социальные инициативы. В наступающем году мы продолжим работать над самыми вдохновляющими нас проектами: развивать собственную методологию достижения реальной киберустойчивости, расширять активности в рамках Академии кибербезопасности и готовить к запуску программу Bug Bounty», — отметил генеральный директор компании Innostage Айдар Гузаиров.