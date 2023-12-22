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«Ростелеком» и «Медскан» подписали соглашение о сотрудничестве

«Ростелеком» и ГК «Медскан» подписали соглашение о сотрудничестве в области цифровой трансформации бизнеса. На первом этапе приоритетными направлениями работы определены развитие услуг связи, сотрудничество в области усовершенствования IT-систем, а также ряд проектов по оптимизации корпоративной инфраструктуры клиента.

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Марина Ильина, заместитель директора — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Сегодня отрасль здравоохранения проходит системную цифровую трансформацию. Уверены, что наше сотрудничество с ГК “Медскан” заложит основы создания единого, надежного и защищенного информационно-технологического пространства для негосударственного сектора здравоохранения. И тот широкий набор IT-сервисов, что мы предлагаем партнеру, обеспечит ему конкурентные преимущества и сейчас, и в будущем».

Сергей Иванченко, генеральный директор ГК «Медскан»:

«Цифровизация для нас – не просто модное слово, а неотъемлемая составляющая многих процессов, залог роста эффективности бизнеса. Мы рады развитию сотрудничества с “Ростелекомом”. Уверен, что совместная работа принесет свои плоды и в конечном счете будет способствовать нашей главной цели – заботе о здоровье наших пациентов, обеспечению профессиональной и ориентированной на их потребности медицинской помощи, качественного и удобного сервиса».

erid:2SDnjeA8E2kРекламодатель: Публичное акционерное общество "Ростелеком"ИНН/ОГРН: 7707049388/1027700198767Сайт: https://www.company.rt.ru/

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