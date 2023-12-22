Столичная компания в четыре раза нарастила объем производства мультимедийного оборудования

Московский производитель интерактивного сенсорного оборудования в 2023 г. выпустил свыше 10 тыс. устройств, что в четыре раза больше показателей 2022 г. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Оборудование московского предприятия BM GROUP «Фабрика инноваций» внесено в реестр промышленной продукции Минпромторга России, что позволяет ему участвовать в государственных и муниципальных тендерах. Это значительно расширяет каналы поставок и стимулирует развитие компании. Так, по итогам 2023 г. выручка завода выросла в 2,5 раза по сравнению с 2022 г. и достигла 2 млрд руб., а производительность увеличилась в четыре раза – компания выпустила свыше 10 тыс. интерактивных устройств. В месяц здесь производят около 800 единиц продукции», – сказал Владислав Овчинский.

Рост стал возможен в том числе благодаря модернизации производства. В 2023 г. на заводе частично заменили оборудование – появился лазерный станок для прецизионной металлообработки, листогибочный пресс, винтовые компрессоры и вилочный погрузчик.

Мультимедийные доски, экраны, интерактивные табло и другие устройства производителя используют в образовательных и социальных учреждениях, офисах, магазинах и других общественных местах. Например, навигационные киоски, с помощью которых можно построить маршрут по территории, получить информацию об объектах и купить билеты на мероприятия. Они антивандальные, влаго- и пылезащищенные, обладают системой оповещения и высокой яркостью экрана. Также киоски оснащены микрофоном и камерой, что позволяет выполнять функции наружного видеонаблюдения.

«В следующем году планируем запустить производство российского аппарата УЗИ. Кроме того, мы намерены выпустить несколько новых интерактивных устройств, таких как планшеты, телевизоры и моноблоки. Наша цель – занять не менее 30% рынка в данных сферах. Для достижения этого планируем обновить производство, чтобы увеличить объемы и скорость выпуска продукции, а также улучшить качество сборки изделий», – сказал руководитель предприятия Владимир Буйвидис.