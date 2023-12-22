Выручка СДЭК в 2023 году приросла на 43%

В 2023 г. СДЭК доставил 110 млн отправлений — на 128% больше, чем в 2022 г. Общая выручка сети составила более 70 млрд руб., увеличившись на 143% относительно 2022 г. Об этом CNews сообщили представители СДЭК.

За год выручка компании увеличилась на 143%. Особенно заметен прирост по сегменту интернет-магазинов (+142% относительно 2022 г.). Сегмент C2C растет активнее остальных — динамика прироста опережает корпоративный сектор на 3%, а рост за три года — с 2021 г. по 2023 г. — равен 220% (+145% относительно 2022 г.), что коррелирует с увеличением аудитории сервиса (+16% до 9,1 млн человек). За год количество накладных выросло на 127%, а средний чек увеличился на 112%, что составило 645 руб.

На рынки СНГ пришлось 8% от всей выручки CDEK, а прирост к 2022 г. составил 100%. Выручка международного B2B-направления выросла почти в три раза (+183%).

«В 2023 г. СДЭК продемонстрировал отличные результаты, что неудивительно, учитывая средний годовой рост компании на протяжении последних 17 лет в размере 45%. Это во многом связано с уникальной корпоративной культурой, основанной на доверии и прозрачности. Наша команда не рассматривает возможность роста медленнее рынка. Мы знаем как привлекать лучших кадров, развивать таланты и делать бизнес наших франчайзи еще более привлекательным. Основные драйверы развития СДЭК включают: расширение сети пунктов выдачи заказов (ПВЗ); развитие международной логистики; цифровая трансформация компании. Сегодня открыто более 4600 ПВЗ в 36 странах мира. В планах на 2024 г. - укрепить позиции в странах СНГ и Юго-Восточной Азии. Самое важное, что СДЭК теперь - это не только логистическая, но и ИТ-компания, ежегодно предоставляющая своим партнерам и клиентам новые продукты в сфере электронной коммерции», — сказал Леонид Гольдорт, генеральный директор компании СДЭК.

Доля выручки франчайзи за 2023 г. равна 78%, тогда как доля филиалов составила 22%.

Фулфилмент-центры

В 2023 г. число складов «СДЭК Фулфилмент» по всему миру выросло на 44% и достигло 26. Услуга доступна клиентам в 8 странах: Россия, Казахстан, Белоруссия, Китай, Италия, Армения, Азербайджан и Турция.

В России «СДЭК Фулфилмент» работает в 18 городах, а выручка проекта в 2023 г. выросла в три раза. За год были реализованы интеграции с крупнейшими маркетплейсами в России, Казахстане и Турции, а также с популярными CRM и CMS-системами.

Склады СДЭК

В мае 2023 г. СДЭК заключил крупнейшую сделку на рынке московской логистики за всю историю рынка коммерческой недвижимости. Компания арендовала в индустриальном парке «PNK парк МКАД-М4» на юге Москвы 89 тыс. кв. метров площади, обеспечив себе стратегический запас развития бизнеса на ближайшие 7-10 лет.

После переезда объем обрабатываемых грузов вырос на 30-40%, что равно, в среднем, до 2 млн посылок в неделю.

Расширение площади склада позволило также сократить время на сортировку посылок до 10 кг на 60-70% и запустить полноценный процесс автоматизации обработки доставок. Весь путь посылки от адреса в Москве до выхода со склада занимает 5-10 часов.

В ближайшие планы входит налаживание и автоматизация работы нового склада. В перспективе двух лет компания рассматривает расширение складской площади на севере Москвы.

Приложение и ИТ-продукты

СДЭК развивается в направлении продуктовой экосистемы, в основе которой собственная ИТ-инфраструктура. К концу 2023 г. в портфеле бизнеса находится более 100 технологических продуктов в B2B, B2C и C2C-сегментах. В ИТ-команде СДЭК работает уже более 530 специалистов. Технологический стек компании включает более чем 200 микросервисов, связанных брокерами RabbitMQ и Kafka.

Сегодня СДЭК — это mobile-first сервис, к которому подключено более 100 российских и международных служб доставки, а аудитория мобильного приложения возросла на 50% год к году и достигла 3 млн активных пользователей.

В 2023 г. приложение стало доступным для жителей ряда новых стран: интерфейс адаптирован под локальные рынки и переведен на четыре языка — английский, казахский, армянский, киргизский. В приложении было введено несколько новых функций. Пользователям стала доступна многоуровневая программа лояльности и отслеживания пути посылки через более чем 100 российских и международных служб доставки.

CDEK Media

Рекламные охваты CDEK Media в 2023 г. составили 12 млн человек в месяц. В 2023 г. CDEK Media подключил к рекламной сети 600 мониторов, таким образом количество подключенных к рекламной сети устройств выросло на 9%.

За 2023 г. компания реализовала в четыре раза больше рекламных кампаний (+233%) – 589, чем в 2022 г. (135).

Мониторы CDEK Media особенно востребованы для рекламы в следующих секторах: банковское дело и финансы, интернет-торговля, услуги для населения и бизнеса, торговые и общественные питания, сфера красоты и здоровья, недвижимость, а также для подбора персонала.