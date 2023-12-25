«Дом.РФ» запустил курс «ТИМ-проектировщик» для старшеклассников

Цифровая академия «Дом.РФ» запустила бесплатный онлайн-курс «ТИМ-проектировщик» из профориентационного цикла «Профессии будущего в строительстве» для учащихся 8-11 классов и студентов колледжей.

ТИМ-проектировщик – специальность на стыке строительства и ИТ, одна из самых востребованных профессий в строительной отрасли сегодня. Ранее в «Дом.РФ» оценивали дефицит ТИМ-кадров в России не менее чем в 100 тыс. человек. Профориентация старшеклассников поможет в долгосрочной перспективе его сократить.

«Мы убеждены, что образование и своевременная профессиональная ориентация играют решающую роль в развитии будущего жилищной отрасли. Запуск курса «ТИМ-проектировщик» открывает молодым людям путь к пониманию и участию в цифровой трансформации строительства. Этот курс не просто отвечает на текущий спрос, но также является долгосрочной инвестицией в формирование фундамента высококвалифицированных кадров и внедрения передовых технологий в отрасли», – отметил директор по цифровизации жилищной сферы «Дом.РФ» Александр Лукьянов.

Каждый участник сможет познакомиться с профессией, поработать один день с проектировщиком из строительной компании «ПИК», погрузиться в работу специалиста в теории и на практике, пообщаться с представителями профессии, построить ТИМ-модель реального дома.

Курс полностью бесплатный и входит в линейку образовательных проектов «Профессии будущего в строительстве», реализуемой «Дом.РФ» при участии Фонда гуманитарных проектов (проект «Билет в будущее»).