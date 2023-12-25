CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

«Дом.РФ» запустил курс «ТИМ-проектировщик» для старшеклассников

Цифровая академия «Дом.РФ» запустила бесплатный онлайн-курс «ТИМ-проектировщик» из профориентационного цикла «Профессии будущего в строительстве» для учащихся 8-11 классов и студентов колледжей.

ТИМ-проектировщик – специальность на стыке строительства и ИТ, одна из самых востребованных профессий в строительной отрасли сегодня. Ранее в «Дом.РФ» оценивали дефицит ТИМ-кадров в России не менее чем в 100 тыс. человек. Профориентация старшеклассников поможет в долгосрочной перспективе его сократить.

«Мы убеждены, что образование и своевременная профессиональная ориентация играют решающую роль в развитии будущего жилищной отрасли. Запуск курса «ТИМ-проектировщик» открывает молодым людям путь к пониманию и участию в цифровой трансформации строительства. Этот курс не просто отвечает на текущий спрос, но также является долгосрочной инвестицией в формирование фундамента высококвалифицированных кадров и внедрения передовых технологий в отрасли», – отметил директор по цифровизации жилищной сферы «Дом.РФ» Александр Лукьянов.

Каждый участник сможет познакомиться с профессией, поработать один день с проектировщиком из строительной компании «ПИК», погрузиться в работу специалиста в теории и на практике, пообщаться с представителями профессии, построить ТИМ-модель реального дома.

Курс полностью бесплатный и входит в линейку образовательных проектов «Профессии будущего в строительстве», реализуемой «Дом.РФ» при участии Фонда гуманитарных проектов (проект «Билет в будущее»).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

10 простых шагов: как искать ИТ-специалистов?

Минобороны требует запрета ChatGPT: Это оружие, загоняющее россиян в когнитивную ловушку

Виктор Андрианкин, IТQ Group: Крупные игроки делят 40% рынка заказной разработки

Власти готовят закон о внеплановых проверках ИТ-компаний. Документ уже в Госдуме

На IVA Day 2023 эксперты обсудили импортозамещение в области ВКС

«Росатом» за миллиарды купил половину легендарной российской ИТ-компании Kraftway

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Новогодние подарки для всей семьи: идеи от BQ

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты для детей

Готовимся к Новому году: лучшие гаджеты для домашнего караоке

Показать еще

Наука

Под северной частью Атлантики обнаружен кратер от удара астероида, который мог уничтожить динозавров

Почему Земля за 17 лет наклонилась почти на 80 сантиметров к востоку?

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света
Показать еще