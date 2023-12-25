Исследование HRlink: 71% HR-специалистов позитивно относится к ИИ

24% компаний уже применяют искусственный интеллект в процессах управления персоналом, а 6% — планируют внедрить такие решения в течение года. При этом 71% HR-специалистов рады, что в будущем ИИ станет их помощником. Это показал опрос, проведенный разработчиком сервиса кадрового электронного документооборота HRlink в ноябре 2023 г.

HRlink опросил более 100 HR-специалистов и руководителей HR-департаментов компаний из различных отраслей экономики. 70% опрошенных признались, что в их компаниях еще не используются сервисы с функциями искусственного интеллекта для HR-задач. 24% компаний применяют ИИ в одном или нескольких процессах, а 6% планируют внедрить такие решения в течение 2024 г.

При этом подавляющее большинство опрошенных (71%) рады, что ИИ возьмет на себя скучные рутинные операции в HR. 22% сомневаются, что умные технологии справятся с задачами по управлению персоналом так же хорошо, как человек. 4% опрошенных опасаются, что ИИ заменит HR-специалистов и кадровиков — они считают, что из-за него работы в этой сфере станет меньше. Еще 3% не видят пользы от искусственного интеллекта в HR — они уверены, что он здесь не нужен.

Большинство опрошенных, которые уже используют ИИ, воспринимают технологию позитивно. Специалисты, выразившие опасения или сомнения в способностях искусственного интеллекта, в основном еще не работают с нейросетями. Однако есть и те, кто уже применяет ИИ в HR, но не видит пользы от интеллектуальных инструментов.

«Закономерно, что наиболее позитивно к ИИ относятся компании из ритейла, банкинга и ИТ. Это традиционно наиболее продвинутые в применении новейших технологий сферы. С осторожностью и негативно чаще смотрят на ИИ строительные и производственные компании, а также организации госсектора. Это сегменты, исторически консервативно настроенные по отношению к технологиям — и отношение к ИИ здесь не исключение из правил, а скорее их подтверждение. Но нужно отметить, что среди представителей этих сфер довольно много и тех, кто верит в перспективы ИИ в HR и относится к технологиям дружелюбно», — отметил Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.

Опрос HRlink также показал, какие процессы в HR наиболее перспективны для автоматизации с помощью ИИ в течение ближайших пяти лет (можно было выбрать несколько вариантов ответов). Так, 18% опрошенных считают, что искусственный интеллект обязательно появится в системах кадрового ЭДО. Например, для напоминания сотрудникам о необходимости подписать документ — с помощью уведомлений в подходящее время и в наиболее удобный канал связи для конкретного человека. 17% HR-специалистов думают, что ИИ будет применяться для сбора обратной связи от сотрудников и внутри Service Desk — например, «умные» чат-боты для выдачи справок и решения других вопросов. 10% респондентов уверены, что через пять лет их текстовые задачи перейдут к нейросетям, которые будут составлять описания вакансий и тесты для собеседований.

Всего 9% голосов набрал пункт об оценке кандидатов, хотя уже сегодня в мировой практике активно применяются ИИ-решения для обзвона соискателей, первого интервью и анализа социальных сетей. 8% HR-специалистов видят перспективы «умных» сервисов для подбора кадров — поиска кандидатов в открытых источниках и отбора релевантных входящих резюме. По 6% набрали процессы оценки персонала (результатов работы, вовлеченности, эмоционального состояния), обучения и развития сотрудников (оценка навыков, составление карты развития и карьерной траектории) и прогнозирования ситуации с кадрами (риски увольнений и дефицита персонала). При этом всего 1% опрошенных уверены, что никакие из перечисленных функций не могут быть эффективно автоматизированы с помощью ИИ.

«В условиях жесткой конкурентной борьбы за кадры преимущество получат те компании, которые смогут сформировать максимально широкую воронку найма и точно оценивать кандидатов на входе. Кроме этого, важно удерживать ценные кадры за счет создания комфортных условий труда, удобного взаимодействия “работодатель-сотрудники” и моментального реагирования на смену настроений людей в команде. Инструменты на основе искусственного интеллекта помогают решить эти задачи быстрее и точнее, — отметил Дмитрий Махлин. — Наш опрос показал, что большинство HR-специалистов это понимает. А, значит, решения на основе ИИ будут все чаще использоваться в процессах управления персоналом. Многие россияне в ближайшие два-три года столкнутся с искусственным интеллектом на своем рабочем месте».