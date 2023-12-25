Выручка Sellty выросла в 15 раз

В 2023 г. ИТ-компания Sellty, разработчик одноименной платформы для быстрого запуска B2B-портала, показала 15-кратный выручки. Количество клиентов увеличилось в семь раз, а состав команды расширился на 30%. В компании связывают такой рост с формированием потребности на рынке, развитием функциональных возможностей платформы, а также выстраиванием экспертной системы продаж и выходом продукта в сегмент enterprise. Об этом CNews сообщили представители Sellty.

Рост бизнеса Sellty можно связать с тем, что российский рынок оптовых продаж начал двигаться по пути автоматизации, и в первую очередь — в части взаимодействия с клиентами. Покупатель в B2B больше не хочет общаться с менеджером — он ожидает, что оптовые закупки будут такими же быстрыми и бесшовными, как и в сегменте B2C. В связи с этим на рынке формируется потребность в улучшении клиентского опыта с помощью цифровых решений — в Sellty отмечают, что растет число «теплых» входящих заявок, с уже выявленной проблемой.

Руководители понимают, что выход в онлайн необходим для выживания на все более высококонкурентном рынке и развития бизнеса. Они готовы выделять на автоматизацию ресурсы, но при этом им важно получить результат «здесь и сейчас». Поэтому в первую очередь интересны те продукты, которые помогают перенести B2B-продажи в цифру за сжатые сроки и без капитальных затрат. B2B интернет магазин, созданный при помощи Sellty, полностью подходит по этим критериям — облачный сервис позволяет запустить B2B интернет-магазин за несколько часов, а оплачивается только подписка.

Кроме того, клиентские кейсы Sellty за 2023 г. показали, что B2B-портал помогает решать и большое количество смежных задач, напрямую влияющих на деятельность компании. Среди них — планирование производства и реализация складских остатков, повышение лояльности сотрудников компании, упрощение логистики, повышение качества работы отдела сопровождения клиентов и др.

Подстегивает спрос на платформу еще и тот факт, что она непрерывно развивается. Базовая функциональность в Sellty уже доступна, и сейчас разработчик движется по пути улучшений. Например, недавно в сервисе появилось расширение для «1С», которое позволяет увеличить возможности базового обмена между «1С» и платформой, и реализовать функции обмена статусами, изменениями по заказу, партнерами, ценами и т. д. Кроме того, в платформу внедрили возможность автоматизированного обмена документами.

Помимо этого, в Sellty появилась функциональность мультискладов — она позволяет отображать актуальную информацию об остатках товара на каждом конкретном складе, даже если они расположены в разных регионах. В платформу добавили возможность автоматического управления индивидуальными ценовыми соглашениями с партнерами, включая акции и скидки, а в IV квартале 2023 г. компания объявила о запуске интеграции с B2B-маркетплейсами.

Все это позволяет удовлетворить потребности не только СМБ-сегмента — исторически первых клиентов Sellty — но и крупных заказчиков. Еще летом 2023 г. ИТ-решение вызывало наибольший интерес со стороны небольших производственных и оптовых компаний с выручкой от 0,5 до 3 млрд руб., но уже в III квартале 2023 г. доля enterprise-клиентов в портфеле Sellty составила более 20%.

В Sellty объясняют этот тренд тем, что крупный бизнес начал смещать фокус с длительной и дорогостоящей кастомной разработки в сторону облачных ИТ-инструментов, готовых решить большинство задач в сфере автоматизации B2B-продаж по принципу единого окна. В компании также отмечают, что растет осведомленность участников рынка о сервисе, а также увеличивается спрос на self-service подход при запуске ИТ-проектов, когда все необходимые функции можно настроить собственными силами без привлечения программистов.

«В начале 2023 г. мы концентрировались на росте клиентской базы и расширении базовой функциональности нашего продукта. Сегодня, когда Sellty уже может закрыть все базовые потребности B2B-продавцов, мы добавляем в сервис продвинутые программные возможности. Например, работаем над разработкой рекомендательной системы для управления e-commerce на базе технологий искусственного интеллекта и машинного обучения», — сказал Евгений Лосев, технический директор Sellty.

«Консалтинг — важная часть нашей работы. Мы не только предлагаем компаниям качественный цифровой инструмент для управления продажами в B2B, но также помогаем ему выстраивать эффективные бизнес-процессы и решать смежные задачи, связанные с маркетингом, производством, логистикой и сопровождением клиентов. Помимо российского рынка, в 2023 г. мы успешно адаптировали решение под потребности бизнес-пользователей из Казахстана. В 2024 г. мы продолжим развиваться за рубежом. В I квартале мы планируем выход на рынки Азербайджана и Узбекистана», — отметила Мария Бар-Бирюкова, основатель Sellty.

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Sellty — российская облачная система, которая позволяет бизнесу за пару часов создать витрину товаров B2B-интернет-магазина, настроить интеграцию с «1С» и начать продавать без привлечения сторонних разработчиков.