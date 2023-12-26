Российский бизнес выбирает модель SaaS на рынке коммуникаций

68% организаций при внедрении сервиса видеосвязи отдают предпочтение облаку — говорится в исследовании «Контур.Толка». Тип архитектуры востребован среди ИТ-компаний, промышленных предприятий, финансового и госсектора. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

На рынке коммуникаций сохраняется облачный тренд. Модель SaaS в 2 раза популярнее On-Premise: 68% против 32%. К такому выводу пришли аналитики сервиса видеосвязи «Контур.Толк». Исследователи опросили более 1200 специалистов российских компаний.

При выборе архитектуры ВКС-сервиса, прежде всего, оценивают скорость внедрения. 42% респондентов указали фактор как наиболее значимый. Объем затрат на обслуживание тоже важен, отметили 38% опрошенных. Кроме того, при принятии решения учитывают требования информационной безопасности и масштабируемость.

Среди преимуществ облака 38% специалистов выделили быстроту перехода. Столько же респондентов отметили: не нужно выделять ресурс на обслуживание ИТ-инфраструктуры.

Для развертывания локальной версии, напротив, требуется в разы больше времени. По мнению 45% опрошенных, это главный недостаток сервера. Затраты на покупку оборудования — значимый фактор для 24% респондентов.

Те, кто выбирает On-Premise, отмечают: этот способ размещения соответствует требованиям информационной безопасности компании (43%). Еще 29% говорят, что им важна автономная работа в локальной сети.

Чтобы использовать SaaS, нужно обеспечить широкие каналы для выхода в интернет. На этот недостаток обратили внимание 28% опрошенных. Кроме того, информация хранится на серверах вендора, а инфраструктуру поставщика решения невозможно контролировать, признаются респонденты.

Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.Толк»: «Бизнес делает выбор в пользу SaaS-решений — этот тренд прослеживается в течение последних 3–5 лет. Целые отрасли, где раньше использовали только серверные версии, переходят на облачные сервисы. Считаю, что количество SaaS-решений на рынке продолжит расти. ИТ-разработчики будут наращивать серверные мощности, в то время как заказчики, скорее всего, откажутся от содержания целого пула серверов. На рынке ВКС появится больше гибридных решений, когда видеотрафик обрабатывает вендор, а записи хранятся на серверах заказчика».

Исследование проведено методом онлайн-анкетирования среди 1220 респондентов в декабре 2023 г. В опросе приняли участие специалисты ИТ-компаний, промышленных предприятий, финансового сектора, государственных учреждений из крупных городов России.

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