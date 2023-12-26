Selectel запускает бренд базовых инфраструктурных сервисов Vscale

Компания Selectel объявила о запуске нового провайдера выделенных серверов и облачных услуг под брендом Vscale. Решения Vscale отличает простота использования: они ориентированы на аудиторию начинающих ИТ-специалистов, индивидуальных разработчиков, системных администраторов и стартапов, которым нужны базовые сервисы ИТ-инфраструктуры по доступным ценам. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

Vscale — провайдер недорогих выделенных серверов и облачных услуг. В панели Vscale можно арендовать выделенные и облачные серверы готовых конфигураций с почасовой оплатой. Все услуги защищены от DDoS-атак на базовом уровне (L3-L4). В будущем также планируется запуск платформенных сервисов — облачных баз данных и управляемых кластеров Kubernetes.

Продукты Vscale подходят для хостинга сайтов, приложений и чат-ботов, учебных и pet-проектов, тестовых стендов, игровых серверов, рендеринга и работы с ресурсоемким ПО. Простая панель управления vscale.io и подробная документация позволяют пользователям без опыта администрирования быстро развернуть инфраструктуру для своего проекта. Техническая поддержка осуществляется через телеграм-бот, а с дополнительными вопросами можно обратиться в открытое сообщество пользователей.

Решения Vscale работают на базе дата-центров и аппаратного обеспечения Selectel в Санкт-Петербурге и поддерживаются специалистами провайдера. В будущем также планируется добавление зоны доступности в Москве.

«С запуском Vscale мы можем предложить надежные сервисы ИТ-инфраструктуры тем заказчикам, для которых цена является ключевым фактором при выборе провайдера, — отметил Константин Ансимов, директор по продуктам Selectel. — Базовая функциональность и упрощенная техническая поддержка позволяют экономить на ИТ-инфраструктуре до 40%. Запуск нового направления особенно актуален на фоне того, что зарубежные игроки с похожими продуктовыми решениями в том же ценовом сегменте прекратили обслуживание российских клиентов».

С сентября по ноябрь 2023 г. Vscale работал в режиме бесплатного бета-тестирования, в котором приняло участие более 200 человек. В декабре 2023 г. Vscale вышел в коммерческий релиз.

Бренд Vscale существует с 2015 г. Тогда Selectel запустил под этим названием облачную хостинг-платформу на базе гипервизора KVM. В 2021 г. платформа была интегрирована в продуктовый портфель Selectel и переименована в VDS Selectel. В 2023 г. запущен обновленный бренд Vscale с новыми продуктовыми решениями и панелью управления.

«Олицетворением обновленного бренда стали новый фирменный стиль и дружелюбный формат общения с пользователями — сказала Мария Седельникова, руководитель продуктовой группы Vscale. — Vscale для всех, кто готов тестировать гипотезы, реализовывать смелые идеи, расти и делиться опытом с другими. Поэтому в продвижении нового бренда мы делаем ставку на развитие сообщества, в котором пользователи будут помогать друг другу в реализации ИТ-проектов».

Фото: Selectel Интерфейс панели управления Vscale

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Selectel — независимый провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры. Компания, управляет облачной платформой собственной разработки. Selectel предлагает комплексные решения для всех типов бизнеса — от малого бизнеса до крупных корпораций. Продукты компании позволяют бизнесу отказаться от капитальных затрат на собственную ИТ-инфраструктуру, обеспечить её масштабируемость и высокую производительность. Selectel работает на рынке с 2008 г., на сегодняшний день у компании более 24 тыс. клиентов.

Vscale — провайдер недорогих выделенных серверов и облачных услуг. Vscale — это: выделенные и облачные серверы с почасовой оплатой; простая панель управления и подробная документация по использованию сервисов; открытое телеграм-сообщество, где можно поделиться опытом или задать вопрос. Решения Vscale работают на базе дата-центров и аппаратного обеспечения Selectel и поддерживаются специалистами провайдера.