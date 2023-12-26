VisionLabs и Dbrain объявили о стратегическом партнёрстве

Компания VisionLabs, разработчик технологий в области компьютерного зрения, подписала соглашение о сотрудничестве с компанией Dbrain, разработчиком решений для распознавания и оцифровки документов на базе машинного обучения. Компании сосредоточатся на создании и продвижении KYC-решений для финансовой отрасли, которые за счет распознавания лица и текста помогут реализовать онлайн-онбординг клиентов из любой точки мира.

Для удалённой регистрации пользователю понадобится только удостоверение личности, которое необходимо отсканировать через приложение банка или страховой компании. Алгоритмы Dbrain автоматически считают данные для заполнения регистрационной формы и проверят подлинность документа. После чего система попросит пользователя сделать селфи, а технологии VisionLabs распознают лицо в кадре и за доли секунды сравнят его с фотографией в отсканированном документе. Если они совпадут, то пользователь успешно завершит регистрацию.

Флагманское семейство технологий Luna — полностью собственная разработка VisionLabs. Они помогают идентифицировать и верифицировать человека, а также его атрибуты — эмоции, пол, возраст, элементы поведения и атрибуты одежды.

ИИ-алгоритмы Dbrain за секунды распознают любые виды документов — паспорта, ID-карты, права и т.д. — с точностью 99%. Решения компании классифицируют входящие документы, выделяют в них нужные поля и переводят бумагу в цифру. Это помогает ускорить процесс получения услуг и избавляет клиентов от необходимости вводить данные вручную. Кроме того, антифрод-технологии могут отличить подделку документа от оригинала и защитить финансовые сервисы от попыток мошенников авторизоваться при помощи муляжей.