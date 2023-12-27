Исследование PravoTech: юристы рассказали, как оценивают потенциал искусственного интеллекта в правовой сфере

35% опрошенных юристов положительно оценивают возможности искусственного интеллекта в правовой сфере. Недостаток опыта автоматизации и знания программных продуктов – основное препятствие во внедрении инноваций в юридических департаментах (в 43% случаях). Каждый третий юрист (40%) отметил увеличение нагрузки и профессиональное выгорание в 2023 г. Об этом CNews сообщили представители PravoTech.

Влияние технологий и искусственного интеллекта на повседневную жизнь растет с каждым годом. Не так давно резонансное дело об ошибочном обвинении ученого стало причиной дискуссий о целесообразности использования искусственного интеллекта в сфере права.

Аналитики компании PravoTech провели исследование, посвященное отношению практикующих юристов к инновациям, искусственному интеллекту и автоматизации в правовой сфере, чтобы выяснить, как сами юристы относятся к искусственному интеллекту и могут ли доверить ему решение задач. В ходе опросов выяснилось, что юристы в целом положительно оценивают возможности искусственного интеллекта (35%). Еще почти 12% опрошенных настроены очень оптимистично и уверены, что у искусственного интеллекта в юриспруденции большой потенциал. Среди возможных рисков называют рост зависимости от технологий и снижение критического мышления (30%). Меньше опрошенных высказались о рисках, связанных с безопасностью персональных данных и конфиденциальности (20%), повышенной вероятности ошибки (20%).

Кирилл Кондратенко, заместитель генерального директора PravoTech: «Несмотря на опасения, что искусственный интеллект может стать угрозой для профессии юриста, нет сомнений, что полностью заменить юристов ИИ не сможет. Это связано с тем, что юриспруденция требует комплексного решения задач: например, подборка судебной практики только часть судебно-претензионной работы, основная задача – сформулировать аргументированную позицию и защитить ее в суде. Однако развитие технологий привело к тому, что рутинные трудозатратные задачи теперь можно делегировать виртуальным помощникам, а не заниматься ими самостоятельно. Например, ИИ может значительно ускорить процесс подготовки стандартных документов и помочь в обработке типовых претензий или исков. Что касается безопасности данных: ошибочно полагать, что весь ИИ построен по аналогии с моделью ChatGPT. Существуют YandexGPT или PravoAI, которые работают в России на российских сертифицированных серверах, имеют лицензию ФСБ, ФСТЭК и действуют в соответствии с №152-ФЗ и со всеми нормативными актами страны. Крупные российские компании развертывают языковые модели локально, на своем оборудовании, чтобы обеспечить сохранность и конфиденциальность данных внутри организации».

И хотя практикующие юристы в целом положительно оценивают влияние ИИ и открыты к инновациям, многие отмечают низкий уровень внедрения новых технологий в юридических компаниях и департаментах. Среди основных факторов называют недостаток знаний об автоматизации и продуктах (43%) и неготовность руководства к инновациям (18%).

«Юридическая сфера по-прежнему считается одной из самых консервативных. Так в 2021 г. только 15% организаций использовали технологии для автоматизации юридических процессов. При отсутствии прозрачных и измеримых метрик, юридическая функция воспринимается как сервисная, не влияющая напрямую на прибыль. Именно поэтому бюджет на цифровую трансформацию юристов выделяется по остаточному принципу. Тем не менее, повышение эффективности юридической работы напрямую влияет на операционную эффективность всего бизнеса. Оцифрованная и автоматизированная работа с контрактным менеджментом, комплексным контролем исполнения обязательств, управлением дебиторской задолженностью и урегулированием возникающих споров с контрагентами приносит значительный экономический эффект. Основная задача юристов – научится измерять свою работу понятными бизнесу метриками. Когда бизнес сможет оценивать свой запрос к юридической функции в денежном выражении, цифровизация и автоматизация юридической функции станет очевидной необходимостью и будет экономически обоснована и для юристов, и для бизнеса», – сказал Кирилл Кондратенко, заместитель генерального директора PravoTech.

Опрошенные юристы рассказали и о своем эмоциональном состоянии в конце года. Оказалось, что каждый третий практикующий юрист (40%) отметил увеличение нагрузки в уходящем году.

Так, те же 40% опрошенных юристов регулярно сталкивались с профессиональным выгоранием в 2023 г., а каждый третий юрист (35%) признался, что хотя бы раз задумывался о смене работы из-за высокой нагрузки. Среди негативных факторов работы, влияющих на здоровье и качество жизни, юристы отмечают прежде всего стресс и переживания (в 33% случаев) и недостаток времени на личную жизнь (в 26% случаев).