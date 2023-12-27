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«КОРУС Консалтинг» запустил корпоративную валюту для сотрудников на базе собственной разработки K-Team

ГК «КОРУС Консалтинг» запустила проект корпоративной валюты «Монета». Проект реализован на базе корпоративного портала K-Team и направлен на развитие сотрудников, повышение их мотивации и вовлеченности с помощью механик геймификации.

В рамках проекта команда создала отдельный раздел корпоративного портала, в котором сотрудники могут получить виртуальные «монеты» за выполнение различных заданий и затем обменять их на мерч компании. Процесс начисления монет автоматизирован, рассылка об изменениях «баланса» происходит с помощью бота в Телеграм.

Разработка велась внутренней командой «КОРУС Консалтинг» – специалистами направления HR-Tech и HR-Brand. Уже через месяц после старта проекта на страницу «Монеты» зашло больше 50% сотрудников, а 16% уже выполнили первые задания и «заработали» корпоративную валюту. Для сотрудников это не просто возможность получить мерч, но и дополнительный способ проявить себя внутри компании. Например, одно из самых популярных заданий в «Монете» - написание статей для СМИ и корпоративных блогов. Так эксперты могут рассказать об интересных проектах и поделиться своим опытом.

Использование решения K-Team позволило «пропустить» этап разработки архитектуры и функциональности интернет-магазина, а также интеграции нового сервиса в экосистему компании. Специалисты смогли уделить больше времени дизайну и автоматизации процессов, чтобы для сотрудников «КОРУС Консалтинг» внедрение произошло максимально нативно.

«Реализовать такой проект в короткие сроки и с наименьшими затратами удалось благодаря использованию модульной HR-платформы K-Team, которая имеет открытый исходный код, что позволяет свободно дорабатывать ее под потребности бизнеса. Можно не только модифицировать существующую функциональность, но и создавать свои собственные модули», – отметил Антон Бобров, директор департамента корпоративных сервисов ГК «КОРУС Консалтинг».

Работа над развитием проекта продолжается. В ближайшее время планируется создать рейтинг участников, расширить количество заданий и линейку мерча.

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