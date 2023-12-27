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Security Vision внедрила в «Тинькофф» систему для обеспечения комплаенс

Компания Security Vision, российский разработчик продуктов для автоматизации кибербезопасности, внедрила в «Тинькофф» нормативно-справочную систему Security Vision Security Governance, Risk Management and Compliance (SGRC). С ее помощью было реализовано управление соответствием нормативным требованиям регуляторов, в том числе положениям Банка России и PCI DSS, а также автоматизированы процессы внутрибанковского аудита.

В ходе работ специалисты Security Vision в тесном сотрудничестве с департаментом информационной безопасности «Тинькофф» реализовали механизмы добавления новых требований и документов регуляторов, пересмотра внутренних документов, сбора свидетельств выполнения требований регуляторов, а также внутренних стандартов банка. Была налажена двусторонняя интеграция Security Vision SGRC с тикет-системой «Тинькофф». Также специалисты вендора помогли выполнить корреляцию требований различных стандартов.

«Внедрение Security Vision SGRC позволяет улучшать процесс контроля соответствия требованиям международных и отечественных стандартов и нормативных документов в области кибербезопасности. Система помогает повышать уровень соответствия, видеть связь стандартов между собой, а также иметь в своем распоряжении актуальную информацию по процедурам, которые нужно реализовать для обеспечения соответствия каждому требованию», — говорит Роман Овчинников, руководитель отдела исполнения Security Vision.

«Для «Тинькофф» важно не только обеспечивать безопасность всех систем и соответствие как нашим высоким требованиям, так и рекомендациям регуляторов, но и организовать работу максимально эффективно. Для внутрибанковских систем мы применяем тот же подход, что и для клиентских сервисов с точки зрения UX – удобство, бесшовность, чтобы сотрудникам было максимально комфортно их использовать. Для этого мы привлекаем и внутренних разработчиков, и лучших игроков рынка, которые используют мировые и российские решения. Благодаря доработке удалось настроить процессы внутреннего аудита и упростить контроль выполнения требований регулятора», — комментирует Антон Крюков, руководитель отдела методологии департамента информационной безопасности «Тинькофф».

erid:2SDnjeK7s8tРекламодатель: ООО «Интеллектуальная безопасность»ИНН/ОГРН: 7719435412/5157746309518Сайт: https://www.securityvision.ru/

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