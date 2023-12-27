«Свеза» увеличила объем и скорость закрытия вакансий с применением инструментов искусственного интеллекта

Компания «Свеза» – российская компания по производству березовой фанеры – автоматизировала процесс подбора кадров с помощью HR-tech-решений компании «Поток». Использование инструментов с искусственным интеллектом позволило «Свезе» закрыть на 2,7 раза больше вакансий в сравнении с 2022 г. Об этом CNews сообщили представители компании «Поток».

«Свеза» автоматизирует подбор персонала уже шесть лет, но в 2023 г. столкнулась с новыми вызовами — увеличением объемов производства. Массовый и точечный подбор персонала ведется в ATS-системе «Поток Рекрутмент», где выстроен бесшовный процесс от согласования заявки до оформления на работу. Компания «Поток» кастомизировала текущую систему и дополнила новыми модулями с использованием технологий искусственного интеллекта для решения нескольких HR-задач.

1. Умный голосовой робот для обработки входящего потока кандидатов.

Новые вакансии «Свезы» размещаются на джоб-бордах, а также билбордах, радио и ТВ, в газетах с указанием телефона горячей линии для отклика. Кандидат попадает на голосового робота-помощника, которого зовут «Оксана». Робот обрабатывает входящий звонок по заданному сценарию и создает карточку кандидата в ATS-системе «Поток Рекрутмент» по данной вакансии с указанием ответов и названием комбината. Далее робот направляет соискателю SMS со ссылкой на лендинг компании для дозаполнения анкетных данных, а также приглашения на очное интервью на комбинате.

2. Боты, возвращающие кандидатов в воронку. Соискатели не всегда готовы продолжить разговор с роботом до конца. «Свеза» начала фиксировать таких кандидатов в ATS-системе «Поток Рекрутмент» и в один клик отправлять им сообщение через бот в Whatsapp или по SMS, предлагая пройти по заданному сценарию и прийти на собеседование на комбинат. Также чат-бот используется для возобновления коммуникации с кандидатами из более старых баз соискателей. Им приходят сообщения с информацией об актуальных релевантных вакансиях.

Вся история взаимодействия с ботом фиксируется в карточке кандидата в ATS-системе и доступна HR-специалисту.

3. Автопоиск резюме и скоринг релевантности.

Искусственный интеллект от «Поток» оценивает резюме кандидатов «Свезы» на нерабочие специальности. Тексты резюме и описания вакансии преобразуются в числовую последовательность и сравниваются, чтобы определить процент релевантности. HR-служба также может изучить резюме самостоятельно. Бот направляет отобранным кандидатам информацию о вакансии, выясняя заинтересованность в работе. Далее рекрутеры связываются с кандидатами самостоятельно.

В результате компания «Свеза»: на 20% увеличила конверсию кандидатов, которые проходили через голосового помощника; на 15% сократила время на закрытие вакансий всех категорий; закрыла в 2,7 раза больше вакансий за 2023 г., чем годом ранее.

«Новые технологии, которые удалось реализовать вместе с «Поток» позволяют нам поддерживать актуальную базу данных соискателей и существенно ускорить процесс поиска, анализа резюме и проведения интервью. Внедрение голосового помощника и чат-ботов оптимизирует этап коммуникации с кандидатами для сбора первичной информации, исключив возможность упустить потенциально ценные кадры», — сказала Ирина Кузьмина, руководитель направления по подбору и адаптации «Свеза».

«Мы считаем, что 50% рутины в подборе персонала следует автоматизировать с помощью ИИ. Первичную оценку резюме, уточнение стандартной информации и согласование встреч можно доверить искусственному интеллекту. Это позволит рекрутерам на 20-30% освободить больше времени на важные задачи, такие как активное общение с кандидатами и создание благоприятной корпоративной культуры», — отметил Максим Королев, руководитель направления «Подбор» HR-Tech-компании «Поток».

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«Поток» — российская компания-разработчик HRTech-решений. Закрывает потребности в подборе, оценке, развитии сотрудников. Оцифровывает HR-процессы и повышает эффективность работы HR-департамента.

«Свеза» – участник российского лесоперерабатывающего комплекса и производитель березовой фанеры. В состав группы входит семь комбинатов, а также ряд структур, в том числе компании, занимающиеся заготовкой сырья и производством биопродуктов.