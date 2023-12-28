Beeline cloud запускает онлайн-курс по информационной безопасности

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline cloud («Билайн облако») запускает бесплатный онлайн-курс для ИТ-специалистов Base Cloud Security (начинающий специалист по информационной безопасности). Курс состоит из 12 уроков, созданных для освоения ключевых аспектов кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители «ВымпелКом».

Авторы курса — эксперты в области кибербезопасности с многолетним опытом: Александр Сухарев, менеджер по развитию бизнеса ИБ в Вeeline cloud; Федор Цыганов, руководитель направления разработки контента в UserGate; Дмитрий Мокреев, эксперт по системам защиты от целевых атак в «Лаборатории Касперского»; Виктор Чащин, операционный директор в Multifactor; Денис Кащеев, эксперт по комплексным системам защиты в «Лаборатории Касперского»;

Алексей Горелкин, генеральный директор Phishman: «Base Cloud Security представляет собой 12 уроков, объединенных в 4 раздела. Раздел 1: «Защита сети» (Основы сетевых технологий, межсетевые экраны, противодействие DDoS, VPN и удаленная работа). Раздел 2: «Защита на уровне приложений» (Web Application Firewall — межсетевой экран для веб-приложений, защита корпоративной почты). Раздел 3: «Защита пользователей» (многофакторная аутентификация, защита конечных устройств, управление мобильными устройствами MDM, кибергигиена: основы и продолжение). Раздел 4: «Compliance» (Соответствие требованиям регуляторов)».

Курс рассчитан на начинающих ИТ-администраторов, специалистов по кибербезопасности и всех, кто стремится освоить основы информационной безопасности. Участники освоят различные виды атак и методы их предотвращения, познакомятся с современными методами защиты, включая многофакторную аутентификацию, защиту мобильных устройств, а также особенностями соблюдения compliance.

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ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — телекоммуникационная компания, предлагающая своим клиентам услуги связи и ИТ-продукты. «Билайн бизнес» — структурное подразделение компании ПАО «ВымпелКом», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В портфеле «Билайн бизнес» более 70 решений для бизнеса, в том числе на основе конвергентных решений, ИТ и цифровых сервисов, системной интеграции.