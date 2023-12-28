Сервисное подразделение ИТ-производителя «DатаРу» возглавил Павел Филистович

Команда российского вендора технологических решений и сервисов «DатаРу» продолжает расширяться. Сервисное бизнес-направление компании возглавил Павел Филистович. В должности директора подразделения «DатаРу Сервис» он будет отвечать за организацию и оказание сервисной поддержки цифрового рабочего пространства, а также за услуги аутсорсинга печати (Managed Print Services, MPS).

Павел Филистович обладает более чем 20-летним опытом поддержки пользователей компаний разного масштаба и различных отраслей, а также работы с широким спектром ПО и аппаратного обеспечения. За его плечами — большой путь от специалиста техподдержки до директора департамента поддержки цифровых рабочих пространств. Последние 10 лет Павел занимал управленческие позиции в Siemens IT Solutions and Services и Atos, где в его задачи входило формирование команд поддержки и управление процессами.

Команда «DатаРу Сервис» под руководством Павла Филистовича займется развитием первой и локальной линий технической поддержки (Service Desk и On-site Support), а также оказанием услуг по аутсорсингу печати (Managed Print Services, MPS). В задачи Павла и его команды будет входить выстраивание надежных взаимоотношений с заказчиками, улучшение внутренних процессов и внедрение в работу подразделения лучших мировых практик сервисного обслуживания клиентов.

«Мне довелось поработать с проектами самой разной направленности — от производства металлов до пищевых продуктов. Кроме того, у меня обширный опыт внедрения аутсорсинга технической поддержки «первой волны», работы с критическими инцидентами, аудитом, построения disaster recovery plan, то есть программ восстановления после сбоев, а также импортозамещения зарубежной продукции. Как архитектор решений я могу сразу предложить клиенту тот подход, который наилучшим образом подойдет под его бизнес и решит задачи поддержки со стороны ИТ-сервиса и услуг», — сказал руководитель «DатаРу Сервис» Павел Филистович.

«Для нас важно, чтобы клиенты «DатаРу» получали самый высокий уровень сервиса на всех этапах взаимодействия с компанией. Поэтому в процессе расширения бизнеса мы искали управленцев с пониманием «внутренней кухни» сервисных подразделений разного уровня и масштаба, на различных позициях. Мы уверены, что опыт работы Павла с мировыми ИТ-гигантами позволит нам выстроить процессы в сервисном подразделении с учетом самых актуальных глобальных трендов и стандартов», — сказал Роман Гоц, генеральный директор «DатаРу».

Осенью 2023 г. отечественный производитель серверных и сетевых решений, а также СХД «DатаРу» сообщил о расширении бизнеса. Компания заявила об открытии двух новых направлений — «DатаРу Сервис» и «DатаРу Консалтинг».