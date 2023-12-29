Uktech Lab представила новую версию своего продукта U-Speech Analytics

Компания Uktech Lab представила новую и улучшенную версию своего флагманского продукта U-Speech Analytics. Инновационная, высокотехнологичная компания с 5-летним стажем в области искусственного интеллекта и речевых технологий. В её коллективе работают ведущие эксперты с более чем 10-летним опытом, она имеет представительства не только в странах СНГ, но и в Латинской Америке.

Миссия компании заключается в том, чтобы предоставить доступ к инновационному продукту для любых предприятий. Речевая аналитика Uktech Lab является уникальным инструментом, который помогает понимать и слушать клиентов, а не предполагать их потребности. Работая с речевой аналитикой Uktech Lab, появляется возможность глубже вникнуть в потребности клиентов и понять их реальные запросы. На сегодняшний день ни одно предприятие не может обойтись без речевой аналитики Uktech Lab - мощного инструмента, который обеспечивает контроль качества услуг и достижение ключевых показателей эффективности (KPI).

Применение U-Speech Analytics предоставляет реальную обратную связь от клиентов, в которой можно найти ценные идеи и перспективы для развития и расширения клиентской базы, а также помогает справиться с трудностями, связанными с управлением персоналом, освободить сотрудников от рутинных задач и защитить их от выгорания. Она направляет персонал на более сложные и глубокие задачи, а также.

В любой сфере, особенно в сфере услуг, создание качественных услуг и поддержание положительного имиджа перед клиентами является ключевым моментом. Основная задача компании Uktech Lab заключается в поддержке клиентов в достижении этой цели.

Сегодня компании Uktech Lab рада предложить клиентам и партнерам переосмысленное решение, которое в полной мере удовлетворит все их потребности в области речевой аналитики. U-Speech Analytics — это информативный компас, который поможет лучше понять клиентов и достичь успеха.