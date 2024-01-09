«Авито Работа»: итоги года в сфере промышленности

Аналитики «Авито Работы» подвели итоги года в сфере производства и выяснили, что число вакансий в сегменте увеличилось в 1,7 раза. Прирост средней предлагаемой зарплаты составил 20%. Если в январе 2023 г. работодатели предлагали в среднем 53 282 руб., то в декабре 2023 г. — 64 055 руб. Для сравнения прирост средних зарплатных предложений по стране по всем вакансиям на рынке труда составил 9%. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

«В 2023 г. сфера промышленности стремительно наращивает производственные мощности для раскрытия экспортного потенциала и удовлетворения потребностей внутри страны. Именно поэтому сегмент неизменно демонстрирует высокий спрос на кадры, который работодатели стараются компенсировать не только активным рекрутингом квалифицированных рабочих специалистов, но и введением новых технологий и модернизированного оборудования», — сказал директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

Ярко выраженную востребованность со стороны работодателей демонстрируют такие специалисты, как формовщики (в 2,6 раза), фрезеровщики (в 2,2 раза) и станочники (в 2,1 раза). Наибольший прирост средних зарплатных предложений отмечается для фрезеровщиков и станочников — на 38% и 37% соответственно. Слесари также отличились увеличением средней предлагаемой зарплаты на 34%.

Самые востребованные работники сферы производства

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Авито — ИТ-компания, онлайн-платформа для коммерции. С помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». В сервис интегрирована «Авито Доставка» с десятками тысяч доступных пунктов выдачи, которая позволяет пользователям осуществлять сделки практически по всей России — от Калининграда до Владивостока. Количество активных объявлений на «Авито» сегодня — более 165 млн, ежемесячная аудитория — более 60 млн пользователей. В «Авито» работает 6500 сотрудников.

«Авито Работа» — сервис для подбора сотрудников массовых профессий. Платформа предоставляет возможности для поиска работы и сотрудников в сегменте «синих» и «серых» воротничков. Ежемесячно более 20 млн человек ищут работу на «Авито», и это люди самых разных профессий — от курьеров и продавцов до бухгалтеров и строителей. За апрель 2023 г. свои объявления, вакансии и резюме разместили свыше 2,6 млн человек и компаний. На сайте зарегистрировались свыше 1,8 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса. В раздел «Работа» заходит 34,4% посетителей сайта «Авито», или примерно 21,4 млн человек в месяц по всей стране. В разделе «Авито Работа» более 7 млн объявлений — свыше 1,6 млн резюме и 5,7 млн вакансий.