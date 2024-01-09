Число получивших поддержку Москвы экспортеров за год выросло почти на 40%

Более 7,4 тыс. столичных компаний воспользовались поддержкой Московского экспортного центра (МЭЦ) при выходе на новые рынки в 2023 году. Показатель вырос на 38% по сравнению с 2022 г., сообщила заммэра Наталья Сергунина. Главной задачей МЭЦ было укрепление сотрудничества с дружественными странами.

«В прошлом году представители малого и среднего предпринимательства при поддержке Москвы заключили внешнеторговые контракты на общую сумму 9,9 млрд руб. Сегодня продукция городских брендов поставляется по всему миру, в том числе в Аргентину, Индонезию, Монголию, Бахрейн, Сербию, Перу, Кению, Таиланд и десятки других государств», — сказала Наталья Сергунина.

Найти зарубежных партнеров экспортерам помогают такие инструменты, как размещение товаров на международных маркетплейсах и в ретейле, участие в зарубежных деловых событиях, а также прохождение курсов и акселераторов.

Так, по итогам обучения создатель цифровой платформы для ретейла впервые подписал договор с партнерами из Бахрейна. Другой выпускник акселератора начал поставки программного обеспечения (ПО) в Перу.

Одним из приоритетных направлений остались страны Азии. В этом регионе пользуются спросом московские сладости, напитки и экопродукция. За год на китайских онлайн-площадках продажи запустили более 150 брендов.

Город продолжил развивать совместные проекты со странами Ближнего Востока. Например, по итогам выставки Gulfood в Дубае производитель полезных батончиков расширил свое присутствие на рынке Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Бренд выпускает натуральные продукты питания, которые полностью состоят из натуральных ингредиентов, и приобретает все большую популярность во всем мире.

Кроме того, по итогам бизнес-миссии новых партнеров нашел разработчик медицинских VR-систем, чьи платформы уже используются в Иране и ОАЭ. Тренажеры позволяют сократить расходы на оборудование и расходные материалы, при этом повышая уровень подготовки студентов.

Зарубежные рынки осваивают и представители креативных индустрий столицы. Производители детской одежды наладили поставки в Саудовскую Аравию, Бразилию и ряд других стран. Свою зрительскую аудиторию расширили компании в сфере кино и анимации. Например, в рамках Международного фестиваля анимации в Ханчжоу одна из столичных студий заключила контракт на лицензионный показ более чем 50 эпизодов популярного мультфильма.

Москва помогает не только действующим экспортерам, но и тем, кто только делает первые шаги в этом направлении. Так, разработчик ПО для цифровизации зданий заключил свой первый внешнеторговый договор с партнерами из Казахстана еще на этапе прохождения обучающей программы GoGlobal. Его продукт будет использоваться в торговом центре в Алма-Аты для анализа поведения посетителей. А для участника акселерационной программы «Сколково 2.0.» — производителя бытовой химии — первым международным рынком стала Белоруссия.

Полный список доступных предпринимателям города мер поддержки опубликован на сайте Московского экспортного центра. Одна из ключевых его задач — реализация проектов по эффективному развитию внешнеэкономической деятельности.