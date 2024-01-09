Sitronics Group вошла в топ-10 поставщиков ИТ-услуг по версии CNews

Исследовательское агентство CNews Analytics опубликовало рейтинг: «Крупнейшие поставщики ИТ-услуг». Sitronics Group поднялась с 23 на 9 позицию за два анализируемых года среди крупнейших компаний, оказывающих ИТ-услуги в России.

Аналитики CNews оценили финансовые показатели российских ИТ-поставщиков и составили рейтинг из сотни крупнейших компаний по выручке от ИТ-услуг. По данным аналитиков, российские компании передают на аутсорсинг около 10% услуг, и этот показатель будет расти. Появление новых российских решений требует их тестирования, отладки, доработки, внедрения в ИТ-инфраструктуру и дальнейшей технической поддержки. Одновременно за последние 2 года существенно возросла потребность в обеспечении информационной безопасности. В таких условиях вырос спрос на услуги аутсорсинга или аутстаффинга.

Sitronics Group по итогам 2 лет (2021 и 2022 гг.) увеличила выручку от оказания ИТ-услуг в 2 раза с 4,8 до 9,6 млрд руб. В компании отмечают, что результат связан как с ростом спроса со стороны клиентов, так и с обширной экспертизой Sitronics Group в оказании полного спектра услуг: от консалтинга по выбору решений до их интеграции, внедрения и технической поддержки.

Необходимость импортозамещения и оптимизации бизнес-процессов заказчиков также повлияли на увеличение объемов выполняемых компанией услуг. С точки зрения базовых задач предприятий специалисты Sitronics Group обеспечивают построение ИТ-инфраструктуры и инженерных систем с применением альтернатив продуктам, оборудованию и сервисам, использование которых сегодня ограничено. Сотрудники оказывают услуги консалтинга в сфере импортозамещения, аудита процессов и систем, сервисного обслуживания и технической поддержки продуктов различных вендоров.

В сфере ИБ вырос спрос на услуги по анализу защищенности мобильных приложений, беспроводных сетей, внешнего периметра и внутренней инфраструктуры, оперативной замене импортного оборудования на решения, доступные к продаже на территории РФ. Сетевая безопасность и системные проверки на уязвимости, мониторинг, анализ и работа с инцидентами, защита от утечек информации клиентов – весь этот спектр работ для клиентов Sitronics Group обеспечивает в том числе с помощью отечественных решений.

«Для всех предприятий важна бесперебойная работа ИТ-систем, при этом даже у крупных компании не всегда есть собственные команды для этого. Предприятию достаточно иметь надежного ИТ-партнера, отвечающего за процессы, и нет необходимости содержать большой штат. Поэтому можно сказать, что российский рынок созрел для аутсорсинга. Кроме того, отмечу и увеличения спроса на заказную разработку решений за последние два года, также повлиявшее на рост выручки от ИТ-услуг», – отметил вице-президент по технике Sitronics Group Алексей Морозов.