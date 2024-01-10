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Angara Security усиливает управленческую команду

Олег Бакшинский назначен на должность операционного директора Angara Security и возглавит управление ключевыми блоками компании – HR, ИТ, проектным офисом, финансовым департаментом, административным отделом и направлением маркетинга.

Операционный директор будет отвечать за обновление и последующую реализацию стратегии роста компании опережающими темпами, повышение эффективности взаимодействия подразделений и усиление конкурентных преимуществ Angara Security по направлениям услуг и сервисов в сфере информационной безопасности.

Отраслевой опыт Олега Бакшинского более 20 лет связан со сферой ИТ и информационной безопасности. На старте карьеры Олег работал инженером в НИИ «Восход», далее продолжил карьеру в должности генерального директора в специализированных дистрибьюторах ИБ-продуктов: сначала в компании Headtechnology RU, затем в компании Safe Line (часть ГК «Информзащита»). В 2014 г. стал руководителем направления Security Intelligence и ведущим советником по вопросам информационной безопасности российского подразделения IBM.

В августе 2022 г. Олег Бакшинский возглавил компанию Cloud Networks, которая за полтора года выросла вдвое по финансовым показателям и количеству сотрудников. Под руководством Олега Бакшинского была сформирована стратегия развития интегратора, а также реализован ряд стратегических инициатив.

К команде Олега Бакшинского в роли директора по персоналу Angara Security также присоединилась Инга Оськина. Она будет отвечать за разработку и реализацию кадровой стратегии, формирование кадровой политики, развитие HR-бренда компании, формирование управленческого кадрового резерва, программы сотрудничества с ВУЗами по подготовке ИБ-специалистов и другие блоки по работе с персоналом.

Инга Оськина − эксперт с более чем 15-летним опытом управления HR-подразделениями в международных и российских компаниях: СК Цюрих, «Энвижн Груп», ГК «Текстайм», Cloud Networks и др.

«На растущем рынке важно использовать максимум возможностей. Мы последовательно усиливаем команду топ-менеджеров Angara Security и планируем расширять территорию присутствия за пределами России, чтобы отраслевая экспертиза и опыт компании стали доступны большему количеству клиентов и обеспечили долгосрочный рост и эффективность бизнеса», - сказал Сергей Шерстобитов, генеральный директор Angara Security.

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