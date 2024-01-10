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Московский производитель лазерного оборудования увеличил объемы производства в 2,5 раза

В 2023 г. московский производитель лазерного оборудования выпустил свыше 40 станков, что в 2,5 раза больше показателей 2022 г. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Компания «Лазеры и аппаратура» с 1998 г. выпускает в Москве высокотехнологичное лазерное оборудование, необходимое для обработки, сварки, нарезки и плавки деталей во многих отраслях промышленности. Предприятие динамично развивается – расширяет производственные площади и парк оборудования, наращивает товарную линейку и увеличивает выпуск конкурентноспособной продукции. Так, в 2023 г. там изготовили 42 лазерных станка, что в 2,5 раза превышает показатели 2022 г. Сегодня производство компании локализовано почти на 90%», – отметил Владислав Овчинский.

В 2023 г. в товарную линейку вошли четыре новые базовые модели. В ассортименте производителя – промышленные лазерные станки для пятикоординатной обработки, микрообработки, резки, сварки, наплавки, 3D-выращивания из металлических порошков. Свыше 800 машин работают на предприятиях России, Белоруссии и других стран.

«Нам важно расширять объемы производства, повышая качество станков в соответствии с требованиями современной индустрии. Так, на 2024 г. мы запланировали производство не менее 60 лазерных станков, из которых минимум 25 будут пятикоординатными многоосевыми обрабатывающими центрами», – казала исполнительный директор предприятия Анна Цыганцова.

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