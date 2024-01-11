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SkillStaff выяснил, каких ИТ-специалистов бизнес арендовал в 2023 году

B2B-маркетплейс по поиску ИТ-профессионалов по модели аутстаффинга SkillStaff проанализировал спрос на наиболее востребованные ИТ-специальности по итогам прошлого года. Самыми популярными направлениями стали разработка и аналитика, на них в 2023 г. приходилось 39% и, соответственно, 27% запросов на аренду кадров. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff.

Среди 98 специализаций на платформе в указанный период наиболее часто искали на ИТ-аутстаффинг системных аналитиков (13% среди всех запросов). Эта специализация имела большой спрос на кадры уровня Senior. При этом, в связи с нехваткой высококвалифицированных работников на рынке, заказчики были готовы рассматривать на позицию Senior работников Middle+ или реже Middle с сильными базовыми знаниями и хорошим опытом предыдущей работы для дальнейшего обучения под проект. Также наиболее популярными специализациями прошлого года были QA авто (7%) и QA ручной (5%).

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Наиболее популярные стеки

Более трети среди всех запросов на ИТ-аутстаффинг на платформе в 2023 г. приходилось на разработчиков. Самыми популярными специализациями среди этого направления стали Java-разработчик (11% запросов на аренду в направлении), PHP-разработчик (10%) и Frontend-разработчик (9%). Вторым направлением по популярности стала аналитика, где половина всех запросов приходилось на системных аналитиков и 16% – на бизнес аналитиков.

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Наиболее популярные специальности на аутстафф среди ИТ-направлений

«Перераспределение свободных ИТ-кадров между компаниями и проектами продолжает набирать обороты. Сейчас, в условиях дефицита ИТ-ресурсов, все больше компаний начинают арендовать ИТ-специалистов. В прошлом году у нас было несколько клиентов, которые пробовали такой вид сотрудничества в первый раз. При этом 95% наших заказчиков уже давно пользуются услугой и продолжали в 2023 г. арендовать ИТ-специалистов. Заказчики берут специалистов под проект и после его завершения часто пролонгируют сотрудника уже в рамках другого проекта», – сказала Полина Беляцкая, исполнительный директор SkillStaff.

Грейд и стоимость

Больше половины всех запросов на ИТ-аутстафферов через платформу приходилось на кадры высокого грейда: Lead и Senior. Среди Lead грейда чаще всего искали консультантов «1С», Java-разработчиков, Golang-разработчиков и Frontend-разработчиков. Среди специалистов уровня Senior наиболее популярными стеками были системный аналитик, QA авто и «»-разработчик. Самые популярные ИТ-специализации для Middle и Middle + работников были выявлены в направлении тестирования (QA авто и QA ручной). А среди кадров начального уровня чаще всего искали специалистов технической поддержки.

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Какие грейды искали на аутстафф, на какой срок выбирали ИТ-аутстафф

Больше всего запросов через платформу (65%) приходилось на аренду специалистов в срок до полугода, 20% – от года и дольше.

Специалистов уровня Lead по модели аутстаффинга компании в 2023 г. арендовали в среднем по стоимости 3800 руб. в час, а уровня Senior – по стоимости 3250 руб. в час. Средняя ставка на аренду через платформу специалистов Middle+ по итогам года составила 2800 руб. в час, а Middle – 2400 руб. в час. Стоимость кадров начального уровня (Junior + и Junior) в среднем составляла 2000 и 1350 руб. в час, соответственно.

Данные по стоимостям представлены на основе аналитики по состоявшимся сделкам через платформу SkillStaff. Цена за час работы специалиста по грейду указана в усредненном виде с учетом всех ИТ-направлений на маркетплейсе. Детализация средних ставок по специальностям в каталоге с автоматическим обновлением размещена на сайте компании в разделе «Средние ставки».

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SkillStaff – B2B-маркетплейс для поиска ИТ-профессионалов по модели аутстаффинга. Сегодня на платформе более 9000 специалистов 95+ квалификаций от 320+ ИТ-компаний, среди которых разработчики, тестировщики, аналитики, инженеры, архитекторы и др. Платформа позволяет самостоятельно подобрать кандидата под необходимую задачу по квалификации и грейду, а также через единое окно управлять бронированием, оплачивать услуги и получать отчетность.

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