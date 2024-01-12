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«Авито Работа»: больше четверти россиян оценивают свой труд на 50-80 тыс. рублей

Опросив 10 тыс. респондентов, эксперты «Авито Работы» выяснили, что больше четверти (27%) россиян оценивают свой труд на 50-80 тыс. руб., а 21% указали диапазон в 80-100 тыс. руб.. Почти половина (49%) участников исследования отметили, что на данный момент зарабатывают меньше 50 тыс. руб., а четверть (25%) указали уровень дохода в 50-100 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Респонденты из Волгограда (36%), Воронежа (32%) и Челябинска (29%) чаще других оценивают свой труд на 50-80 тыс. руб., а о сумме в 80-100 тыс. руб. говорят специалисты из Екатеринбурга (27%) и Нижнего Новгорода (27%). Жители Уфы (25%), Санкт-Петербурга (22%) и Москвы (19%) чаще других указывали оценку своего труда в 100-150 тыс. руб. Опрошенные из Ростова-на-Дону (20%) заявляют о заслуженной зарплате в 150-200 тыс. руб.

Помимо оценки собственного труда, эксперты выяснили, какой уровень зарплаты работающие россияне считают достаточным для себя. Чаще всего опрошенные говорили, что им бы хватило ежемесячной суммы от 50 тыс. руб. до 150 тыс. руб. (49%). Респонденты также отмечают, что хотели бы зарабатывать 150-200 тыс. руб. (13%), 200-250 тыс. руб. (7%) и свыше 1,5 млн. руб. (6%).

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Достаточный уровень зарплаты, по данным опроса

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«Авито» — онлайн-платформа для коммерции, ИТ-компания. С помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». В сервис интегрирована «Авито Доставка» с десятками тысяч доступных пунктов выдачи, которая позволяет пользователям осуществлять сделки практически по всей России — от Калининграда до Владивостока. Количество активных объявлений на «Авито» сегодня — более 180 млн, ежемесячная аудитория — более 50 млн пользователей. В «Авито» работает более 5700 сотрудников.

«Авито Работа» — сервис для подбора сотрудников массовых профессий. Платформа предоставляет возможности для поиска работы и сотрудников в сегменте «синих» и «серых» воротничков. Ежемесячно более 17 млн человек ищут работу на «Авито», и это люди самых разных профессий — от курьеров и продавцов до бухгалтеров и строителей. За ноябрь 2023 г. свои объявления, вакансии и резюме, разместили свыше 2,4 млн человек и компаний. На сайте зарегистрировались свыше 1,9 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса. В раздел «Работа» заходит 33,5% посетителей сайта «Авито», или примерно 17,6 млн человек в месяц по всей стране. В разделе «Авито Работа» более 7 млн объявлений — свыше 1,6 млн резюме и 5,7 млн вакансий.

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