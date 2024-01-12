ГК Softline объявляет о начале партнерства с российским разработчиком решений для интеграции приложений и управления данными Datareon

ГК Softline (ПАО «Softline»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, и Datareon, российский разработчик программного обеспечения, специализирующийся на решениях для интеграции приложений и управления данными, объявляют о начале сотрудничества. Платформа Datareon дополнит портфель сервисов ГК Softline по работе с данными. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Партнерство компаний длится несколько лет, однако именно сейчас на пике потребности на рынке компании решили активно развивать взаимовыгодное сотрудничество. Так, ГК Softline получила возможность обеспечить клиентов надежной и технологичной системой для работы с данными, а Datareon – расширить продажи.

Datareon Platform является российской масштабируемой low-code платформой, которая включает в себя несколько компонентов. Среди них инструменты для интеграции приложений, управления мастер-данными, обработки и управления качества данных и построения корпоративных хранилищ данных. Так, основное назначение платформы – работа с данными, а именно хранение, передача и обработка массивов информации. Платформа Datareon является полностью импортонезависимой и включена в Единый государственный реестр российского ПО.

«Компания Datareon представлена на рынке давно, ее решения надежны и технологичны. Платформа вендора отличается богатой функциональностью. Она объединяет в себе сразу несколько важных компонентов, благодаря чему значительно повышает эффективность и упрощает процесс работы с данными. В связи с этим мы рады объявить о начале активного партнерства», – отметила Светлана Ермакова, руководитель направления CRM и BPM ГК Softline.

«Поскольку доля проектов в рамках перехода с зарубежных или старых систем растет, количество пользователей нашей платформы также увеличивается. Сотрудничество с ГК Softline является отличным инструментом для привлечения новых клиентов. На недавней встрече со специалистами Softline мы обсудили шаги для дальнейшего развития партнерских отношений и остались довольны установленным маркетинговым планом», – сказал Александр Воеводин, коммерческий директор Datareon.

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ГК Softline (ПАО «Softline») — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8200 сотрудников, в том числе около 4500 инженеров и разработчиков. В 2022 г. ее оборот превысил 70 млрд руб. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, «Академия Softline», ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin и др.

Datareon — российский разработчик программного обеспечения, специализирующийся на решениях для автоматизации интеграции приложений и управлении данными. Более 700 компаний в 16 странах мира уже используют решения Datareon. Решения компании внедрены в крупнейшие предприятия, работающие во всех отраслях экономики и ориентированы на решение следующих бизнес-задач: управление мастер-данными (MDM, НСИ); построение корпоративных хранилищ данных (EDW); интеграция приложений (ESB, MQ); обработка и управление качеством данных (ETL, DQ) и др. Внедрением решений Datareon занимается распределенная партнерская сеть. Весь состав топ-менеджмента и собственники компании являются резидентами России. Решения компании и их компоненты не используют импортозависимых технологий, входят в единый государственный реестр отечественного программного обеспечения.