Разработчик ОС «Альт» в МГУ учит программировать и управлять сетями под Linux

Разработчик ОС «Альт» и преподаватель факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) МГУ Георгий Курячий проводит спецкурсы «Сетевые протоколы в Linux» и «Разработка программного обеспечения для GNU/Linux». Лекции читаются для студентов МГУ, но послушать их онлайн может любой желающий.

Курс «Сетевые протоколы в Linux» проходит в течение весеннего семестра, ближайший поток начнется в феврале 2024 г., курс по разработке читается в осеннем семестре и стартует в сентябре. Каждый курс рассчитан на один семестр. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Лекции — часть обязательной учебной программы кафедры автоматизации систем вычислительных комплексов (АСВК) МГУ. Присоединиться к ним могут студенты других факультетов и даже вузов. Для этого нужно оформить обучение как спецкурс (внутренний или внешний). Официальным слушателям доступны не только лекции, но и семинарские занятия, выполнение домашних заданий. Лектор объясняет теорию на ярких примерах, знания подкрепляются практическими заданиями.

Просто послушать лекции Георгия Курячего можно бесплатно и без регистрации на YouTube-канале. А онлайн-регистрация на курс «Сетевые протоколы в Linux» открывает доступ к выполнению домашних заданий, которые проверяет робот.

В курсе «Сетевые протоколы в Linux» слушатели узнают: зачем нужен стек сетевых протоколов и какие задачи он решает; как передаются данные в локальной и глобальной сети; какие проблемы возникают при передаче данных и как они решаются; как стек TCP/IP обслуживается в Linux и др.

Выполняя домашние задания, можно научиться:настраивать стек TCP/IP под Linux; использовать Linux-машины для решения задач сети; настраивать маршрутизаторы; настраивать VPN; настраивать FireWall.

Чтобы освоить курс «Сетевые протоколы в Linux», не нужно быть программистом, достаточно иметь общее представление о сетях и базовые навыки работы в командной строке Linux.

Курс «Разработка программного обеспечения для GNU/Linux» посвящен разработке программ на языке C под Linux. Он также предназначен для студентов МГУ и доступен вольным слушателям, но автоматизированной проверки домашних заданий для всех желающих на этом курсе нет.

Для освоения темы необходимо обладать базовыми навыками программирования, желательно на языке C, уметь на базовом уровне администрировать Linux-систему, работать в командной строке и консольном текстовом редакторе, работать с репозиторием Git.

В курсе освещаются разные аспекты разработки, с акцентом на разработку именно под Linux. Георгий Курячий расскажет, что такое сборочное окружение, как организована система контроля версий, как собирать программный продукт из большого количества исходных файлов и др.

Выполняя домашние задания, студенты создадут небольшие приложения на языке C, научатся отлаживать программы, размещать результаты своей работы в репозитории и решать проблемы, возникающие в процессе.

Георгий Курячий читает еще несколько курсов, посвященных Linux и программированию. Ознакомиться с содержанием курсов можно на странице сообщества UNИX. Там же есть ссылки на видеозаписи уже прочитанных лекций и инструкция по регистрации на курсы, которые будут прочитаны в следующих семестрах.

***

«Базальт СПО» («Альт Линукс» до 2015 г.) — разработчик линейки российских операционных систем «Альт» для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. Развитие платформы ведется более 20 лет. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО. В 2023 г. ОС «Альт» заняли первое место в первом в России рейтинге российских операционных систем по версии CNews.