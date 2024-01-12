Резидент «Сколково» займется импортозамещением на рынке радиосистем

Компания «Октава ДМ-Технологии», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), займется разработкой нового аудиоприемника радиосистемы «Октава», который позволит расширить диапазон передаваемых звуковых частот. Также с помощью нового ПО разработчики намерены обеспечить пользователям отечественных радиосистем возможность удаленного контроля в реальном времени.

Благодаря новому решению сигнал будет передаваться с разрядностью 24 бита, а звук будет иметь более широкий динамический диапазон и пониженный уровень шума, что позволит обеспечить более качественную работу в студиях звукозаписи или на концертах.

За реализацию функции передачи цифрового звука и возможности удаленной настройки и мониторинга изделия отвечает внедренный протокол AES 67. Протокол AES 67 — это технический стандарт взаимодействия аудиоданных по IP и Ethernet, а лицензия на этот протокол условно открытая.

«Разработка отечественных технологий, импортозамещающих зарубежные, - одно из ключевых направлений достижения технологической независимости России, в том числе в области применения продукта компании», — сказал Станислав Юдин, проектный менеджер кластера передовых производственных технологий «Сколково»

Помимо этого, пользователям будет предоставлена возможность удаленного контроля в реальном времени с помощью специального ПО, которое будет устанавливаться на мобильные телефоны, планшеты или ПК. Программное обеспечение позволит звукорежиссеру в любой момент следить за состоянием одного или группы приемников (отслеживать частоту радиопередачи, уровень заряда передатчика, режим mute). Также можно будет удаленно перенастроить радиочастоту и провести сканирование радиоэфира в оперативном режиме.

«Опираясь на собственное производство и независимую кооперацию “Октава ДМ” ежегодно выпускает три новинки в области электроакустики и цифровой гражданской продукции. Это хороший темп, который еще пять лет назад казался недостижимым. Но стране требуется больше собственных инновационных товаров. Решить эту задачу сможет новая бизнес-структура. Для инженеров и конструкторов новой компании резидентство "Сколково", — а это один из важнейших институтов России, который помогает развиваться инновационным проектам, — даст возможность получать ценную консультационную поддержку, участвовать в конкурсах и претендовать на получение грантов», — сказала Любовь Стальнова, генеральный директор компании «Октава Дизайн и Маркетинг».

Разрабатываемый приемник радиосистемы будет сопоставим по техническим характеристикам с такими моделями как Sennheiser EW-DX-EM, Shure AD4D и AKG DMS800. При этом среди преимуществ отечественного продукта конкурентная цена, сервисная поддержка на территории РФ и короткие сроки поставки.

Учредителем компании «Октава ДМ-Технологии» стало ООО «Октава Дизайн и Маркетинг» — R&D-центр, созданный в 2019 г. на базе тульской площадки госкорпорации «Ростех». Материнская компания «Октава ДМ» действует в рамках стратегии диверсификации продуктового портфеля электроакустического завода «Октава» госкорпорации «Ростех» и станет технологическим хабом для нового стартапа.