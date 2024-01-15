«Авито Работа»: зарплаты специалистов без опыта выросли на 47%

Исследуя рынок труда, аналитики «Авито Работы» выяснили, что по данным на начало января 2024 г. средние предлагаемые зарплаты для кандидатов без опыта увеличились на 47%. Если в начале прошлого года компании предлагали в среднем 56 019 руб., то сейчас — 82 109 руб. Цифры рассчитаны с учетом всех видов занятости. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

«Современные работодатели активно расширяют границы найма, предоставляя рабочие места специалистам без опыта работы. В начале января наступившего года аналитики зафиксировали возросший в 3,4 раза по сравнению с январем 2023 г. спрос на таких сотрудников, что говорит о стабильной тенденции, которая стремительно наращивает обороты. Организации пытаются удовлетворить высокую кадровую потребность при помощи внутреннего обучения сотрудников и выстроенной корпоративной культуры», — сказал директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

Наиболее востребованными специалистами массовых профессий без опыта работы, на которых в начале января 2024 г. спрос работодателей вырос сильнее всего, стали сборщики заказов (в 3,9 раза), кладовщики (3,2 раза), повара (3 раза), грузчики (2,9 раза) и мойщики посуды (2,5 раза).

Самые востребованные специалисты массовых профессий без опыта, январь 2024 года

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«Авито» — онлайн-платформа для коммерции, ИТ-компания. С помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». В сервис интегрирована «Авито Доставка» с десятками тысяч доступных пунктов выдачи, которая позволяет пользователям осуществлять сделки практически по всей России — от Калининграда до Владивостока. Количество активных объявлений на «Авито» сегодня — более 180 млн, ежемесячная аудитория — более 50 млн пользователей. В «Авито» работает более 5700 сотрудников.

«Авито Работа» — сервис для подбора сотрудников массовых профессий. Платформа предоставляет возможности для поиска работы и сотрудников в сегменте «синих» и «серых» воротничков. Ежемесячно более 17 млн человек ищут работу на «Авито», и это люди самых разных профессий — от курьеров и продавцов до бухгалтеров и строителей. За ноябрь 2023 г. свои объявления, вакансии и резюме, разместили свыше 2,4 млн человек и компаний. На сайте зарегистрировались свыше 1,9 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса. В раздел «Работа» заходит 33,5% посетителей сайта «Авито», или примерно 17,6 млн человек в месяц по всей стране.