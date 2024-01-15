Путь инженера: «Микрон» запускает первые экскурсии по инженерным профессиям

«Микрон »(ГК «Элемент»), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», начинает в 2024 г. цикл профориентационных авторских экскурсий «Путь инженера: Ключ к профессиям будущего». Об этом CNews сообщили представители АО «Микрон».

«Первая авторская инженерная экскурсия состоится 29 января, ее проведет Илья Михайлов, инженер по наладке технологического оборудования на одном из самых ответственных участков нашего производства. Вы узнаете, из чего состоит рабочий день наладчика и какие ключи у него в кармане. Также в экскурсию входит авторский мастер-класс по распаковке мультиметра и его применению в инженерной практике. Запись уже открыта!», — сказала Ольга Пестерева, заместитель генерального директора по управлению коммуникациями АО «Микрон».

Микроэлектроника создает физическую основу цифрового мира, инженер — ключевая фигура на фабрике чипов, также инженеры-профессионалы нужны на любом производстве, во всех отраслях. Профессия инженера одна из самых востребованных в экономике. У участников экскурсии будет шанс увидеть работу инженера на ведущем предприятии ГК «Элемент» и узнать о профессии из первых уст, непосредственно от сотрудников. Участники также увидят микроэлектронное производство, узнают, как войти в инженерную элиту страны, пообщаются с представителем группы развития персонала и узнают о возможностях профессионального развития на «Микроне».

Профориентационные экскурсии организованы в рамках проекта «ПутьИнженера» — для всех, кто выбирает или уже выбрал инженерно-техническую специальность делом жизни.

Микрон является одним из лидеров промышленного туризма в Московском регионе, входит в национальный онлайн-путеводитель по промышленным экскурсиям «Все-на завод!» Минпромторга России и Агентства стратегических инициатив (АСИ), где представлены лучшие объекты промышленного туризма из 39 регионов.

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ГК «Микрон» — производитель и экспортер микроэлектроники в России, входит в группу компаний «Элемент», резидент ОЭЗ «Технополис Москва». «Микрон» производит более 750 типономиналов продукции на топологических нормах до 90 нм, включая интегральные схемы для автоэлектроники, интернета вещей, жестких условий эксплуатации, защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов, управления питанием и RFID-маркировки для различных отраслей цифровой экономики, в том числе микросхемы в реестре отечественной промышленной продукции.