Все больше компаний вводят реферальные рекрутинговые программы

Уже в каждой второй компании действуют реферальные рекрутинговые программы. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

Кадровый голод заставляет работодателей задействовать самые разные каналы привлечения кандидатов. В 36% компаний реферальные рекрутинговые программы действуют при подборе на все вакансии компании, еще в 16% — на некоторые позиции. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Чаще всего эйчары пользуются реферальными программами при подборе квалифицированных рабочих, программистов, разнорабочих, менеджеров по продажам, высококвалифицированных или «узких» специалистов и сотрудников на массовые позиции.

16% компаний, где уже несколько лет действуют рекрутинговые реферальные программы, увеличивали денежный бонус за нанятого сотрудника в 2023 г. 67% сохранили размер выплат на уровне 2022 г.

За два года число работодателей, пользующихся рекомендациями действующих сотрудников в найме, увеличилось с 45 до 52%.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 245

Время проведения: 14 декабря 2023 – 10 января 2024 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.