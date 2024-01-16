«Авито Работа»: за прошлый год число вакансий выросло на 96%

Подводя итоги прошедшего 2023 г., эксперты «Авито Работы» изучили динамику количества вакансий и средних зарплатных предложений за весь год и выяснили, что в сравнении с 2022 г. количество предложений о работе выросло почти в два раза (+96%). За 2022 г. прирост числа вакансий по сравнению с 2021 г. составил 69%. В 2023 г. лидером по спросу со стороны работодателей стала сфера производства, сырья и сельского хозяйства, а годом ранее данную позицию занимал сегмент продаж. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

«В 2023 г. на первом месте по спросу на персонал оказалась сфера производства, сырья и сельского хозяйства. Ее доля составила 17% от общего числа вакансий. Количество предложений о работе в данном сегменте выросло на 86% год к году, а средняя предлагаемая зарплата — на 22%, ее уровень достиг 60 тыс. руб.», — сказал управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

В 2022 г., по данным «Авито Работы», лидирующую позицию среди самых востребованных сфер деятельности занимал сегмент продаж с общей долей в 13%, а отрасль промышленности и сельского хозяйства находилась на второй строчке рейтинга. Изменение рейтинга по годам можно объяснить факторами наращивания производственных мощностей и, соответственно, растущей востребованностью квалифицированного рабочего персонала.

В 2023 г. второе место занял сегмент продаж, чья доля от общего числа вакансий составила 11%. Год к году прирост количества предложений о работе составил 46%, а средних зарплатных предложений — 20% (42,5 тыс. руб.).

Тройку лидеров по спросу работодателей, как и в 2022 г., замыкает сфера строительства с долей 10,7%. В 2022 г. данный показатель составлял 8%. Общее число вакансий в этом сегменте за 2023 г. выросло на 71%, а работодатели стали предлагать зарплаты в среднем на 33% выше (80 тыс. руб.), чем в 2022 г.

Внушительная доля вакансий приходилась и на сегменты такси (9%), транспорта и логистики (9%), а также курьерской доставки (8%).

По Москве в 2023 г. высокий спрос компаний отмечался в сферах строительства (12%), продаж (10%), транспорта и логистики (9%). В 2022 г. в столичный рейтинг интереса со стороны работодателей сферы вошли в другом порядке: продажи (10%), транспорт, логистика (8%) и строительство (7%).

В 2023 г. наибольшую долю вакансий в сфере производства, сырья и с/х можно было отметить в крупнейших городах с развитым промышленным сектором: Набережные Челны (26%), Ульяновск (24%), Тольятти (23%), Ижевск (21%), Барнаул (19%) и Челябинск (18%). По доле вакансий сотрудники сферы продаж демонстрировали высокий спрос в Иркутске (15%), Краснодаре (15%), Ставрополе (15%), Калининграде (14%) и Оренбурге (14%).

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