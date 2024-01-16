«Газпром межрегионгаз инжиниринг» организовал практику для будущих ИТ-специалистов со средним профессиональным образованием

Прошедшие конкурсный отбор учащиеся Института среднего профессионального образования Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого получили новые знания и навыки в «Газпром межрегионгаз инжиниринг». Об этом CNews сообщили представители «Газпром межрегионгаз инжиниринг».

Одна из практиканток - студентка четвертого курса, обучающаяся по специальности «Информационные системы и программирование», Дарья Горбунова, - проходила практику в Управлении системного инжиниринга.

«Была удивлена и рада, что студенты среднего профессионального образования тоже могут пройти стажировку в компании. В ходе практики получила желаемое – возможность самостоятельно изучить несколько новых для себя программных продуктов, в том числе от отечественных разработчиков, а также «покодить» своими руками», - отметила Дарья Горбунова.

«Практиканты изучали программное обеспечение ИУСЦИФРА, проводили тестовые испытания ЕПУ СТМ РГК, анализ различных систем управления базами данных, а также занимались написанием фрагментов кода. Все продемонстрировали глубокие теоретические знания и умение использовать их на практике, справились с поставленными задачами, проявив самостоятельность и инициативность. Большинство практикантов в дальнейшем выбирают для постоянного места работы именно структуры группы «Газпром межрегионгаз»», - отметил руководитель группы разработки внешних интерфейсов Управления разработки и сопровождения производственных систем «Газпром межрегионгаз инжиниринг» Дмитрий Семейченков.

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ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» является специализированной сервисной компанией, обеспечивающей основные виды деятельности в регионах присутствия компаний группы «Газпром межрегионгаз». Осуществляет разработку и сопровождение специализированного программного обеспечения, аутсорсинг ИТ-инфраструктуры, техническое обслуживание и ремонт систем телеметрии, аудит учета газа, а также оказывает образовательные услуги. Входит в группу «Газпром межрегионгаз».