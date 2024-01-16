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Спрос на репетиторов по предметам ЕГЭ и ОГЭ вырос почти полтора раза в начале 2024 года

В «Авито Услугах» подсчитали, на репетиторов по каким предметам за год спрос вырос сильнее всего.

До ЕГЭ и ОГЭ у российских школьников осталось меньше года, и родители озаботились поиском репетиторов, чтобы лучше подготовить детей к экзаменам. По сравнению с январем 2023 г. в этом январе спрос на репетиторов по школьным дисциплинам, которые входят в перечень предметов на ОГЭ и ЕГЭ, кроме иностранных языков, вырос на 42%. При этом количество предложений от репетиторов на платформе выросло на 32% год к году. Отдельно преподавателями по иностранным языкам россияне стали интересоваться на 7% чаще, чем годом ранее, а количество предложений за этот период выросло на 22%. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Репетиторами по обязательным математике и русскому языку стали интересоваться на 63% и 55% соответственно чаще

Самой популярной среди всех школьных дисциплин остается математика, а интерес к репетиторам по предмету вырос на 63% год к году. Активнее всех готовиться к ЕГЭ и ОГЭ по математике в этом году начали школьники из Саратова (за год спрос вырос втрое — +203%), Калининграда (+107%), Сочи (+104%) и Тюмени (+98%). При этом количество предложений от репетиторов по математике за аналогичный период времени выросло вдвое (+104%).

По обязательному на ЕГЭ и ОГЭ русскому языку спрос на репетиторов увеличился более чем в 1,5 раза (+55%) по сравнению с январем 2023 г. Самый сильный рост спроса на услуги репетиторов по русскому языку был отмечен в Тюмени (+138%), Красноярске (+131%), Саратове (+115%) и Уфе (+85%).

Реже всего обращаются за подготовкой к экзаменам по «вторым» иностранным языкам

Иностранные языки, кроме английского, не являются самыми популярными среди предметов на ЕГЭ и ОГЭ. Тем не менее интерес к услугам репетиторов по французскому языку вырос вдвое (+49%) за год, по немецкому и испанскому — на 20% и 14% соответственно. Количество объявлений на платформе от репетиторов по французскому за год выросло на 24%, а от специалистов по немецкому и испанскому — на 15% и 45% соответственно.

Английский язык входит в топ-3 самых востребованных экзаменов ЕГЭ и ОГЭ. Спрос на репетиторов по английскому языку за год вырос на 24%, а количество репетиторов на платформе — на 60%. Самыми англоговорящими в 2024 г. планируют стать школьники Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара — там спрос на репетиторов по английскому выше всего. А наиболее заметно в процентном соотношении среди крупных городов спрос на услуги репетиторов по английскому вырос в Барнауле (+110%), Хабаровске (+80%), Екатеринбурге (+74%) и Омске (+61%).

Среди дополнительных предметов ОГЭ и ЕГЭ все больше интереса вызывают химия и обществознание

Среди дополнительных предметов, помимо английского языка, самый высокий показатель спроса — у естественнонаучных и технических дисциплин: химии, физики, информатики и биологии. При этом в процентном соотношении сильнее всего вырос интерес к услугам репетиторов по химии (+61%), обществознанию (+58%), а также географии, литературе и информатике (+56% по каждому предмету).

Количество объявлений на платформе наибольшим образом за год выросло со стороны специалистов по литературе (+156%), географии (+131%) и информатики (+126%).

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«Авито Услуги» – площадка для получения заказов на услуги через интернет. На платформе представлено более 2,9 млн объявлений в самых разных категориях услуг — от строительных бригад и транспортных компаний до бьюти-мастеров, бухгалтеров и специалистов по ремонту техники.

«Авито» — онлайн-платформа для коммерции. С помощью Авито можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». В сервис интегрирована «Авито Доставка», которая позволяет пользователям осуществлять сделки практически по всей России — от Калининграда до Владивостока. Количество активных объявлений на Авито сегодня — более 125 млн, годовая аудитория — более 80 млн клиентов.

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