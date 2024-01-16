VK Education запускает бесплатный курс по тестированию для студентов петербургских вузов

VK открыла набор на образовательный курс по автоматизированному тестированию и обеспечению качества в разработке ИT-продуктов. Программа ориентирована на практику, лучшие выпускники получат возможность трудоустройства в компанию. Подать заявку могут студенты и выпускники всех вузов Санкт-Петербурга. Участие бесплатное, но нужно пройти отбор. Об этом CNews сообщили представители VK.

Курс ориентирован на студентов старших курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры любых факультетов петербургских вузов, а также выпускников 2022 и 2023 гг. Для обучения потребуются базовые знания Java и основ объектно-ориентированного программирования.

Студенты познакомятся с востребованными технологиями и инструментами для автоматизированного тестирования, научатся тестировать мобильные, десктопные и веб-приложения, освоят написание автотестов на Java. Курс будет полезен тем, кто хочет попробовать себя в сфере автоматизации тестирования, и будущим разработчикам: участники узнают, от чего зависит качество продукта и как его обеспечить.

В программе будет много практики: студенты освоят актуальные подходы, фреймворки и инструменты, попробуют себя в работе над реальными ИT-проектами. Лучшие выпускники смогут претендовать на открытые позиции молодых специалистов в VK.

Обучение стартует в начале марта, продолжительность — три месяца.