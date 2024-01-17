Катерина Грог назначена руководителем направления e-commerce в QSOFT

Катерина Грог — российский топ-эксперт в сфере e-commerce с более чем десятилетним опытом разработки и вывода на рынок сложных цифровых продуктов FoodTech, IT, логистики и ретейла. Руководила проектами как на стороне крупнейших digital-интеграторов, так и на стороне клиента. В портфеле Катерины такие компании, как OBI, «СберЛогистика», Yams.ru, ВРБ, курьерская служба Bringo, «Впрок» и др.

«На пути цифровизации бизнес-процессов и масштабирования бизнеса e-comm часто сталкивается со сложностями при взаимодействии с вендором. Почему? Здесь всё просто: большинство интеграторов — это IT-компании на технологическом стеке, их решения продиктованы рынком и точечными запросами клиентов на внедрение, а их конечная цель — это внедрённый технологический кейс, круто выглядящий для таких же айтишников.

Броские приложения и витрины — это лишь малая часть e-commerce, одна десятая бизнес-процессов. E-comm нуждается в коллаборациях: командах, которые глубоко понимают сам бизнес, ключевые процессы бизнеса, логистику и способны становиться партнёрами, а не экспертами «сверху», внедряющими пусть и красивые, но порой бесполезные цифровые решения, не оправдывающие инвестиций.

Наша уникальность в двойной экспертизе: мы соединили огромный опыт цифровизации разных проектов c опытом построения стратегий в e-comm, работающих на достижение конкретных бизнес-результатов», — сказала Катерина Грог.

Исторически у QSOFT самый большой опыт в e-commerce на российском рынке: компания стояла у истоков разработки с нуля интернет-магазинов «Эльдорадо» как в России, так и в странах СНГ, создавала интернет-магазины для 1С, МТС, Globus и многих других. Главные лица компании — известные эксперты на рынке, ведущие спикеры профильных мероприятий, а также многолетние партнёры и преподаватели лицензированной бизнес-школы E-commerce Business School IWENGO.

«Наша главная задача — наладить разговор бизнеса и IT, а в частности показать бизнесу пути выхода на новый уровень электронной коммерции. Мы не только осуществляем консалтинг, стратегируем и с нуля выстраиваем работу интернет-магазинов, но и помогаем своим клиентам запускать IT-отделы внутри собственных компаний для последующего контроля и развития работы всех важных каналов: web и mobile. Наши компетенции позволяют нам осуществлять аудит всей текущей инфраструктуры, включая логистику, склады, хранение, оприходование, рекламации, последние мили, fulfilment и так далее, а главное — дорабатывать, перерабатывать и надстраивать её», — сказал Виталий Чесноков, генеральный директор QSOFT.

С приходом Катерины и её команды в QSOFT продолжает развиваться целостное направление e-comm, объединяющее в себе все бизнес-юниты: не только инфраструктуру и разработку, но и качественный консалтинг и экспертизу, операционную часть бизнеса, аналитику данных, аналитику всех бизнес-воронок и работу над продуктом.

Партнёрами QSOFT станет ретейл, омниканальный ретейл, использующий свою розницу, e-comm со своими складскими мощностями и модульные проекты, которые задействуют маркетплейсы для формирования собственной клиентской базы.

С января 2024 года опытный digital-интегратор QSOFT — лидер в сфере разработки высоконагруженных проектов для среднего, крупного бизнеса и госструктур — ещё более укрепит свои позиции в области масштабирования бизнеса в сфере e-comm: от консалтинга текущей ниши и инжиниринга бизнес-процессов до разработки стратегий для омниканального e-comm как на текущей инфраструктуре бизнеса, так и через анализ рынка и выбор подходящего пути для создания офлайн/онлайн-ретейла.

Компания займётся разработкой и внедрением систем WMS, TMS, OMS, PIM, ERP, проведением А/В-тестов, внедрением BI и AI для персонализации в рамках ЦА, разработкой классических витрин, мобильных приложений, CDP-платформы, IDM-систем, а также станет для e-comm долгожданным бизнес-ориентированным партнёром, способным решать задачи любого уровня.