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Денис Зиновьев будет курировать проекты «Ростелекома» на юге Красноярского края, в Хакасии и Туве

Денис Зиновьев назначен заместителем директора Красноярского филиала «Ростелекома». Он будет курировать реализацию стратегических проектов компании в южных районах Красноярского края, в республиках Хакасия и Тыва. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Денис Владимирович родился в 1976 г. Окончил Красноярскую государственную архитектурно-строительную академию, позже прошел профессиональную переподготовку в Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики. В сфере связи более 25 лет. Начинал профессиональный путь с экономиста отдела технического прогнозирования и планирования ОАО «Электросвязь», в последующем занимал руководящие должности в региональном филиале «Ростелекома». Удостоен множеством отраслевых и корпоративных наград, в 2023 г. ему присвоено звание «Мастер связи».

«В периметр ответственности Дениса Владимировича вошли очень значимые и перспективные территории. Уверен, что благодаря его профессиональному опыту, инициативности и новаторству “Ростелеком” сможет усилить свои позиции на рынке телекоммуникационных услуг», — сказал Алексей Усатов, директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

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Денис Зиновьев

«В первую очередь необходимо сосредоточиться на функциональных стратегиях массового, корпоративного и государственного сегментов, инвестиционном планировании компании. Также в моем приоритете — выстраивание конструктивных отношений с бизнес-партнерами и органами власти», — отметил Денис Зиновьев, заместитель директора Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

Валерий Клейкин, ранее занимавший эту должность, в декабре 2023 г. возглавил блок технической инфраструктуры Красноярского филиала «Ростелекома».

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Красноярский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Красноярского края, Республики Хакасии и Республики Тыва.

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. «Ростелеком» является игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов. Совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ развивает видеосервис Wink с 11,5 млн подписчиков.

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