«МегаФон» в Волгоградской области возглавил новый топ-менеджер

«МегаФон» объявил о назначении Антона Павленко на должность директора регионального отделения компании. Среди его приоритетных задач — укрепление технологического лидерства в регионе, повышение качества услуг связи, реализация цифровых проектов для корпоративных и государственных заказчиков.

Антон Павленко приехал в Волгоград из Калуги, где занимал аналогичную позицию в рамках компании. За период своего руководства совместно с командой провел масштабную работу по расширению сети LTE, усилению позиций «МегаФона» на телеком-рынке, улучшению сервиса для клиентов: в области запустили технологии VoLTE, VoWiFi, а также проекты в сфере облачных технологий, экомониторинга качества воздуха, интернета вещей и другие цифровые решения.

«На новой позиции считаю важным поддерживать принятые в компании высокие стандарты качества для наращивания абонентской базы, а также развивать инфраструктуру связи. Мы нацелены расширить сотрудничество с бизнесом в регионе, внедряя цифровые продукты в экономику и повышая инвестиционную привлекательность региона», — отметил Антон Павленко, директор «МегаФона» в Волгоградской области.

Волгоградская область имеет уникальное географическое расположение. Регион встречает и провожает путешественников по пути к морю и обратно. Чтобы местным жителям и гостям региона было комфортно строить маршруты, звонить близким в дороге, бронировать гостиницы, «МегаФон» строит базовые станции в новых локациях, вводит дополнительные там, где растёт нагрузка. В 2023 г. было установлено и модернизировано более 260 телеком‑объектов в 90 населённых пунктах.

«Качественное покрытие сети определяет уровень жизни людей и цифровизацию бизнеса в регионе. «МегаФон» с этим отлично справляется. Перед Антоном стоит амбициозная задача вывести волгоградское отделение на новый уровень развития, усилить финансовые и операционные результаты. Уверен, что его профессионализм и большой опыт, поможет в реализации стратегии в регионе», — отметил директор по региональному развитию «МегаФона» на Юге и Кавказе Владимир Скурихин.

Антон Павленко в 2001 г. окончил исторический факультет Орловского государственного университета, в 2005 – аспирантуру факультета философии Московского госуниверситета имени М. В. Ломоносова. Карьеру в сфере телекоммуникаций начал 18 лет назад. Прошел путь от рядового специалиста до руководителя компании в регионе.

Артем Филин, работавший ранее на позиции директора в Волгограде, продолжил карьеру в компании. Он возглавил бизнес в Ростовской области.