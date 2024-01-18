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Ozon расширил программу поддержки своих сотрудников

Маркетплейс Ozon в рамках сотрудничества с ИТ-платформой корпоративного благополучия «Понимаю» расширил программу поддержки для своих сотрудников. Теперь 28 тыс. сотрудников могут консультироваться не только с психологами, юристами, финансовыми и ЗОЖ-консультантами, но также с экспертами по уходу за домашними животными. Об этом CNews сообщили представители платформы «Понимаю».

Помимо программ поддержки, для сотрудников маркетплейса также работают два детских профориентолога и детский психолог. За консультацией к ним можно обратиться как на платформе онлайн, так и прямо в офисе.

Наибольшую популярность среди сотрудников имеют психологические (44%), юридические (26%) и ЗОЖ-консультации (12%), следом идут финансовые консультации (9%).

Программы поддержки сотрудников помогают решать как профессиональные, так и личные задачи персонала. Их цель — укрепление здоровья сотрудников, поддержание их вовлеченности в рабочий процесс и повышение продуктивности.

Дарья Федорова, соучредитель и операционный директор платформы корпоративного благополучия «Понимаю»: «Несмотря на то, что консультации по уходу за домашними животными были запущены на нашей платформе только в конце 2022 г., общее число сотрудников, которое успело за ними обратиться уже составило более 400 человек. Это говорит о том, что россияне начинают относиться к своим питомцам с большей ответственностью и заботой. Так, среди наиболее популярных запросов по данному направлению лидируют вопросы, связанные с воспитанием котенка/щенка (20%), послушанием животного (19%), условиями содержания (15%), страхами животного (11%) и деструктивным поведением (10%). Сегодня наличие возможности консультировать работников по данному направлению — конкурентное преимущество для компании, которое выделяет ее среди остальных, а в особенности в глазах соискателей. В условиях сложной ситуации на рынке труда это имеет важное значение».

Работник может сам выбрать консультанта, основываясь на его опыте и квалификации, увидеть оценки и отзывы других пользователей. Записаться к специалисту можно в любой удобный день.

Все консультации проходят на бесплатной основе и строго анонимны. Новый контракт с платформой заключен до 1 декабря 2025 г.

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«Понимаю» — платформа для сотрудников компаний, которая предлагает онлайн консультации по психологии, праву, личным финансам, коучингу, здоровому образу жизни, фитнесу, практикам осознанности, зооконсультации. «Понимаю» — это 500+ консультаций в день, более 1500+ компаний-клиентов, более 1,5 млн пользователей и членство в международных профессиональных ассоциациях EAEF и EAPA. Среди клиентов: Сбербанк, «Яндекс.Такси», СДЭК, JTI и др.

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