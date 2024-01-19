Итоги 2023 года в промышленной сфере по версии hh.ru

Аналитики hh.ru подвели итоги 2023 г. рынка труда в промышленной сфере страны.

Общие данные по отрасли

Ежемесячно на протяжении 2023 г. российские работодатели из промышленной сферы размещали на hh.ru более 180 тыс. вакансий. Это почти на треть превышает показатели 2022 г. При этом наибольшая потребность в работниках, судя по приросту вакансий за месяц, наблюдалась в феврале, апреле и июне 2023 г. При это относительно 2022 г. 2023 г. закончился достаточно позитивно как с точки зрения вакансий (+28%), так и резюме (+18%). Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Динамика среднего числа активных вакансий и резюме

В топ специализаций с самым большим количеством вакансий в сфере производства в целом по стране по итогам года вошли инженеры-конструкторы, слесари, машинисты, электромонтажники, сварщики, токари, технологи, операторы производственной линии и инженеры по ОТиПБ.

При этом соискатели, ищущие работу в промышленности, за год успели разместить или обновить на hh.ru более 1,6 млн резюме и преимущественно отдают предпочтение таким профессиям как инженер-конструктор, сервисный инженер, также людей интересует работа в качестве слесаря, технолога, машиниста. Кроме того, в соискательский топ попали профессии электромонтажника, оператора производственной линии и др. Таким образом, по итогам года интересы соискателей и работодателей почти совпали. В целом же среднемесячное количество обновленных резюме в производственной отрасли в 2023 г. достигало более 500 тыс., что в среднем на 6% больше, чем в 2022 г.

Также у бизнеса на протяжение всего года был высок спрос на производственников с развитыми hard-skills (владение AutoCAD, техническое обслуживание, ремонтные работы, монтаж оборудования, чтение чертежей и др.).

Топ-10 специализаций по количеству вакансий

Топ-10 специализаций по количеству резюме

Зарплаты

Зарплатная статистика свидетельствует, что работодатели, нанимающие производственников (и особенно остродефицитных специалистов) стараются повышать зарплату как в вакансиях для новых работников, так и для специалистов в штате: с начала года медиана предлагаемой зарплаты в вакансиях сферы «Производство» выросла на 10,6 тыс. руб. (до 64,9 тыс.), год к году прибавка также существенна: +11 тыс. руб. Более того, согласно данным сервиса hh.ru «Банк данных зарплат» порядка 40% компаний из производственной сферы планируют по итогам года 2023 г. проиндексировать зарплаты сотрудников на 7% от текущего уровня.

Динамика предлагаемой зарплаты

Между тем соискатели также повышают запросы и даже более активно, чем работодатели свои зарплатные предложения. Так, с начала года соискатели в целом по стране повысили зарплатные ожидания на 10 тыс. руб., а за год более чем на 11 670 (до 80 тыс. руб.). При этом в целом по рынку «аппетиты» соискателей тоже выросли, но не так сильно (прирост на 10 тыс. до 60 тыс. руб.).

Динамика ожидаемой зарплаты

Медиана предлагаемой зарплаты по ключевым специализациям, востребованным в промышленности в 2023 году, в руб.

Медиана ожидаемой зарплаты по ключевым специализациям, востребованным в промышленности в 2023 году, в руб.

Конкуренция

Уровень конкуренции (hh.индекс) в сфере производства по итогам года находится на уровне трех резюме на вакансию, что соответствует дефициту соискателей. В разрезе профессий, востребованных в отрасли, видно, что ситуация в целом складывается также не слишком позитивно. Так, среди разнорабочих на одну вакансию могут откликнуться порядка двух соискателей, среди токарей hh.индекс 1,1, среди слесарей – 1,8, среди операторов станков – 2,3. При этом напомним, что, что умеренный уровень конкуренции за рабочие места и здоровое соотношение между работодателями и соискателями – это 4,0–7,9 резюме на вакансию.

Конкуренция

Рынок в целом

Запросы

За год изменились и запросы работников. Люди больше не готовы работать исключительно за деньги, им важно видеть ценность и смысл того, во что они вкладывают силы и время, получать обратную связь, расти и развиваться. И речь идёт не только о высококвалифицированных белых воротничках, для которых работа всегда была наполнена определённым смыслом, но и о представителях рабочего и линейного персонала. Все сотрудники без исключения хотят человеческого отношения к себе и к своему труду. Это своего рода переход от модели «винтика» производственного процесса — к личности. Несмотря на то, что российские HR-стратегии в этом году сделали некоторое количество шагов в направлении человекоцентричности, российский бизнес в целом пока в самом начале этого пути. Плюс компании не готовы по ИТ- и бизнес-процессам к поддержке новых форматов работы, на которые есть запрос у кандидатов.

Запросы

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HeadHunter (hh.ru) — платформа онлайн-рекрутинга, клиентами которой являются свыше 316 тыс. компаний. База компании содержит 63 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в течение 2022 г. составило свыше 870 тыс. ежемесячно. HeadHunter – аккредитованная Министерством цифрового развития ИТ-компания, она включена в Реестр аккредитованных ИТ-компаний России.